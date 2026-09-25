Rock Al Parque llega a una nueva edición con la celebración de sus 30 años de historia, pero el aniversario también trae novedades en su programación. El festival se llevará a cabo los próximos 10, 11 y 12 de octubre en el parque Simón Bolívar de Bogotá, escenario que recibirá a miles de seguidores de la música.

En las últimas horas, la agrupación Decessus informó que no podrá participar en esta edición del festival debido a una situación médica que requiere atención prioritaria para uno de sus integrantes. La noticia se conoció después de que surgieran inquietudes entre los seguidores del festival por la ausencia de la banda en la programación anunciada apenas el día de ayer.

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A través de sus redes sociales, el grupo explicó que el procedimiento médico resulta necesario y que, ante esta circunstancia, decidió cancelar su presentación en Rock Al Parque. La agrupación también expresó su pesar por no poder encontrarse con el público que esperaba acompañarla durante el evento.

“Lamentamos mucho anunciar que, debido a un procedimiento médico necesario que afecta a uno de los integrantes de la banda, no podremos presentarnos en Rock Al Parque. Lo sentimos mucho por todas las personas que esperaban vernos. Gracias por su comprensión. Esperamos verlos pronto”, indicó la banda con un comunicado en Instagram

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Decessus no estará en Rock Al Parque

La salida de Decessus del cartel no representa un cambio en la programación prevista para la edición conmemorativa del festival. La banda había sido anunciada inicialmente entre los artistas que formarían parte de la celebración por las tres décadas de Rock Al Parque. No obstante, no fue incluida en la logistica del evento.

Al revisar la programación correspondiente a esta edición, los seguidores notaron que el nombre del grupo ya no aparecía entre las presentaciones previstas. Esa ausencia generó preguntas en redes sobre lo ocurrido y abrió la expectativa por una explicación oficial.

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Finalmente, Decessus confirmó que la razón detrás de su retiro está relacionada con el procedimiento médico que debe afrontar uno de sus integrantes. De esta manera, la agrupación aclaró las dudas que habían surgido alrededor de su participación en Rock Al Parque y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con sus seguidores en una próxima oportunidad.