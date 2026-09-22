Dimayor anuncia polémica decisión para Atlético Nacional vs Millonarios: disgusto para el ‘embajador’

Atlético Nacional vs Millonarios se prepara para ser uno de los partidos más emocionantes de la Liga BetPlay en esta semana de septiembre. ‘Verdolagas’ y ‘embajadores’ vuelven a chocar por todo lo alto, con la emoción de un nuevo clásico.

El encuentro entre estos dos equipos ha generado una gran cantidad de expectativa, sobre todo por su posición en la tabla de posiciones, y la cantidad de figuras que estarán en cancha.

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Sin embargo, este partido ha generado una gran cantidad de debate en las últimas horas, luego de que la Dimayor oficializara una inesperada decisión alrededor de este encuentro.

Dimayor anuncia polémica decisión para Atlético Nacional vs Millonarios

Sin lugar a dudas, cada encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios genera una gran cantidad de emoción y expectativa en la Liga BetPlay. Los choques entre ambos equipos se viven con notable adrenalina.

Este 24 de septiembre volverá a ocurrir con una nueva oportunidad para ambos equipos para medirse en uno de sus clásicos. El encuentro llega con gran igualdad deportiva.

Sin embargo, la Dimayor oficializó una polémica decisión. Esta organización confirmó que el árbitro para este partido sea Diego Ulloa.

La designación ha generado gran revuelo y descontento en los hinchas, sobre todo para los fanáticos de Millonarios. Esto se debe a que este árbitro ha dirigido al ‘embajador’ en 13 ocasiones.

En 5 de ellos ha ganado Millonarios, mientras que ha igualado en 6 para perder en 2. No obstante el dato polémico es que Atlético Nacional nunca ha perdido con este árbitro.

Con 12 encuentros dirigidos, el ‘verdolaga’ está invicto con Diego Ulloa, con un total de 9 victorias y 3 igualdades en el marcador.

De hecho, uno de los partidos que dirigió del equipo antioqueño fue justamente un choque entre Atlético Nacional y Millonarios. Esto ocurrió en el 2025-II, con un choque donde el ‘verdolaga’ se impuso por 2-0.

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Claramente esto ha generado una importante cantidad de revuelo para los hinchas ‘embajadores’. Sin embargo, los fanáticos de Millonarios esperan que el ‘albiazul’ logre una victoria clave para sus aspiraciones.

Cabe recordar que este encuentro ocurrirá el próximo 24 de septiembre, con un puntapié inicial sobre las 7:30 p.m., en uno de los choques más emocionantes de este semestre de 2026-II.