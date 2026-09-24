La Selección Colombia estrena nuevo capitán para el duelo ante México ¿Quién es?

La Selección Colombia afronta una etapa de renovación bajo el mando de Néstor Lorenzo, quien prepara al equipo para los próximos compromisos internacionales de las ventanas FIFA de septiembre y octubre.

La salida de figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina abre espacio para nuevos nombres y plantea cambios dentro de la estructura del combinado nacional.

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¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia?

Ante la ausencia de varios futbolistas habituales, ya sea por determinación técnica o por descanso, Lorenzo eligió a Dávinson Sánchez para portar el brazalete durante el amistoso contra México, previsto para este sábado.

El defensor central cuenta con experiencia dentro del grupo y, según explicó el entrenador, reúne las condiciones de liderazgo que busca para esta etapa.

“Hoy, ahí está Dávinson, que es un jugador que tiene una actitud de líder y que siempre lo ha manifestado. Creo que la cinta va a ser para él en este partido”, señaló Lorenzo.

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Nuevos convocados y ritual de integración

La renovación también alcanza la convocatoria, que suma ocho jugadores llamados por primera vez al plantel absoluto de la Selección Colombia. La lista la integran Edier Ocampo, Kevin Andrade, Royer Caicedo, Daniel Arcila, Matías Orozco, Juan Manuel Rengifo, Óscar Perea y Camilo Durán.

Durante la concentración que el equipo realizó en Delaware, los debutantes participaron en una actividad tradicional para recibir a quienes llegan por primera vez al grupo. El encuentro tuvo lugar el pasado lunes y buscó fortalecer los vínculos entre los futbolistas.

“Los obligan a cantar, a presentarse, a hacer un espectáculo y sobre todo, un agradecimiento al llamado y a los compañeros”, explicó el técnico argentino.

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El reto de reemplazar a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero

Otro de los desafíos para Lorenzo aparece en la creación de juego. Las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero dejan un espacio importante, especialmente por las características que ambos aportaban en espacios reducidos.

El entrenador argentino reconoció la complejidad de encontrar jugadores con perfiles similares, aunque señaló que cuenta con alternativas para modificar la estructura del equipo y distribuir responsabilidades en ataque.

“Tenemos jugadores que pueden organizar el juego, que tienen tanto buen pase como buena definición y que pueden llegar a hacerse cargo del equipo”, concluyó el estratega.