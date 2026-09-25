¿Linkin Park con Blink-182? Mark Hoppus confiesa colaboración inédita con la banda de Mike Shinoda

Linkin Park y Blink-182 son, claramente, dos de las bandas más grandes y destacadas en la historia de la música. Estos grupos han brillado de manera notable a lo largo de los años, gracias a canciones totalmente históricas.

No obstante, ¿Alguna vez imaginó verlos juntos? Esto puede ser, sin lugar a dudas, el sueño de miles de personas alrededor del mundo, quienes han disfrutado de la nostalgia de los 2000 en la música.

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Aun así, pronto podría convertirse en realidad. Mark Hoppus confesó recientemente que esta unión es un hecho, y aquí les contamos los detalles.

¿Linkin Park con Blink-182? Mark Hoppus confiesa colaboración inédita

Linkin Park y Blink-182 marcan época de manera histórica e inolvidable. Miles de personas han disfrutado de las canciones de ambos grupos por varios años, gracias a su capacidad para lanzar éxitos sin igual.

La influencia de estas agrupaciones en sus fans es notable con el paso de los años. De hecho, ambas fanaticadas podrían tener grandes noticias pronto.

Durante el pasado 24 de septiembre se llevó a cabo la ‘premiere’ de ‘Unshatter’, el nuevo documental de Linkin Park, donde muestran su proceso de reunión.

Este documental ha encantado a cada uno de los fanáticos, y varias figuras estuvieron presentes en este estreno. De hecho, uno de ellos ha sido Mark Hoppus, vocalista de Blink-182.

Allí Hoppus participó de un espacio de preguntas y respuestas, donde confesó que grabó un ‘track’ junto a Linkin Park. Esta revelación sorprendió a todos los fanáticos del rock y el nu metal, por lo que sería una unión totalmente histórica para la música.

Claramente, esto ha emocionado al público, aunque Hoppus aseguró que esto no ha sido lanzado. De hecho, se desconoce si esta canción realmente saldrá para el disfrute de la audiencia.

Sin embargo, desde ya miles de fanáticos han empezado a soñar con escuchar esta unión que muchos han empezado a llamar ‘Blinkin Park’.

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Por ahora, la banda de nu metal se centra en el estreno de su documental, y un nuevo disco en vivo que lanzó para sus fanáticos.

Este álbum muestra todos los detalles de su show en Brasil durante 2024, con uno de los primeros conciertos que tuvieron desde su regreso a los escenarios.