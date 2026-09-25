UEFA Nations League 2026/27: ¿qué partidos hay el 25, 26, 27 y 28? Horarios y dónde ver EN VIVO

La UEFA Nations League será uno de los principales atractivos de la fecha FIFA de este mes de septiembre y octubre de 2026. Este torneo volverá a reunir a las mejores selecciones de Europa quienes regresan al ruedo luego de la Copa Mundial de la FIFA.

Grandes seleccionados buscarán llegar a lo más alto para llevarse uno de los trofeos más codiciados del viejo continente, y que fue ganado de manera reciente por Portugal.

Este mismo fin de semana estará lleno de partidos con gran emoción, donde selecciones de notable talento y peso deportivo saltarán a la cancha.

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En caso de que no quiera perderse ni uno de ellos, aquí les contamos todos los encuentros que tendrán lugar desde este 25 de septiembre hasta el próximo 29.

UEFA Nations League 2026/27: ¿qué partidos hay el 25, 26, 27 y 28?

Si quiere seguir todos los detalles de un fin de semana lleno de fútbol con la Nations League, le contamos que la jornada con horarios para Colombia es la siguiente:

Viernes 25 de septiembre

Georgia vs Irlanda del Norte – 11:00 AM

Armenia vs Letonia – 11:00 AM

Suecia vs. Rumania – 1:45 PM

Montenegro vs. Chipre – 1:45 PM

Hungría vs. Ucrania – 1:45 PM

Italia vs. Bélgica – 1:45 PM

Turquía vs. Francia – 1:45 PM

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina – 1:45 PM

Sábado 26 de septiembre

Eslovenia vs. Escocia – 8:00 AM

Islas Feroe vs. Kazajistán – 11:00 AM

San Marino vs. Finlandia – 11:00 AM

Islandia vs. Estonia – 11:00 AM

Bulgaria vs. Luxemburgo – 11:00 AM

Chequia vs. Croacia – 1:45 PM

Macedonia del Norte vs. Suiza – 1:45 PM

Inglaterra vs. España – 1:45 PM

Eslovaquia vs. Moldavia – 1:45 PM

Albania vs. Bielorrusia – 1:45 PM

Domingo, 27 de septiembre

Lituania vs. Azerbaiyán – 8:00 AM

Dinamarca vs. Gales – 11:00 AM

Serbia vs. Países Bajos – 11:00 AM

Gibraltar vs. Andorra – 11:00 AM

Austria vs. Kosovo – 11:00 AM

Noruega vs. Portugal – 1:45 PM

Israel vs. Irlanda – 1:45 PM

Alemania vs. Grecia – 1:45 PM

Lunes, 28 de septiembre

Letonia vs. Chipre – 11:00 AM

Georgia vs. Ucrania – 11:00 AM

Armenia vs. Montenegro – 11:00 AM

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina – 1:45 PM

Bélgica vs. Francia – 1:45 PM

Irlanda del Norte vs. Hungría – 1:45 PM

Turquía vs. Italia – 1:45 PM

Suecia vs. Polonia – 1:45 PM

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¿Dónde ver EN VIVO?

Si quiere ver estos partidos EN VIVO, puede hacerlo a través de las señales de ESPN o en el servicio de ‘streaming’ de Disney+, en caso de que tenga una suscripción paga.