¿Cuáles son y cuánto valen los carros más vendidos de noviembre 2025? Ranking

Cada vez son más las personas que sienten la necesidad de comprar carro para movilizarse por las diferentes calles del país. Por lo que en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos carros que están entre los más vendidos del mes de noviembre y que, sin duda, entran en el top de los más populares del año.

Hay para todos los gustos, por lo que puede escoger entre si quiere automóvil o camioneta. También hay para todos los presupuestos, por lo que puede elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.

Top 20 de los carros más vendidos en noviembre del 2025

Después de vivir un mes en donde los vehículos son los mayores protagonistas, por lo que en el Salón del Automóvil se vendieron varios carros que se espera pronto empiecen a transitar en las calles del país. Además, esto dio a conocer un poco cuáles son esas características que tienen en cuenta los usuarios a la hora de adquirir un automotor.

Estos son los 20 carros más vendidos en Colombia en noviembre y el precio basado en los modelos publicados en la página web de TuCarro.

20. Kia Stonic – camioneta modelos desde el 2024 a $82.000.000

19. Nissan X-Trail e- Power – camioneta, modelos desde el 2022 a $96.000.000

18. Toyota Hilux – camioneta modelos desde el 2021 a $170.000.000

17. Renault Kwid – automóvil, modelos desde el 2024 a $40.000.000

16. Renault Stepway – automóvil modelos 2022 desde los $60.000.000

15. Kia Sonet – camioneta modelo 2026 desde los $110.000.000

14. Nissan Frontier – camioneta – modelo 2013 desde los $58.000.000

13. Hyundai Tucson – camioneta modelo 2026 desde los $121.000.000

12. Renault Kardian – camioneta – modelos 2024 desde los $80.000.000

11. Hyundai Kona – automóvil modelo 2026 desde los $113.000.000

10. Suzuki Swift – automóvil modelo 2025 desde los $72.000.000

9. Renault Arkana automóvil modelo 2025, desde los $150.000.000

8. BYD Yuan Up – camioneta modelo 2025 desde los $113.700.000

7. Renault Logan – automóvil modelo 2024 desde los $60.000.000

6. Mazda 2 – automóvil modelo 2022 desde los $74.000.000

5. Renault Duster automóvil, modelos desde el 2026 a $127.000.000

4. Chevrolet Onix – automóvil, modelos desde el 2024 a $65.000.000

3. Kia Picanto – automóvil, modelos desde el 2025 a $70.000.000

2. Mazda CX-30 – camioneta modelos desde el 2021 desde los $80.000.000

1. Kia K3 – camioneta modelos desde el 2025 a $80.000.000

Tenga en cuenta que el valor del carro puede bajar según el modelo y el lugar donde lo compre, pues al ser modelos recientes de concesionarios, puede ser un poco más alto, según las condiciones del automotor.