En pocas semanas se dará inicio al nuevo año 2026, por lo que cientos de personas están a la expectativa de cuáles serán los valores oficiales del SOAT y la revisión tecnomecánica para los siguientes meses. Sin embargo, hay algunas personas que se podrán ahorrar una gran suma de dinero, en caso de que cumplan con algunos de los siguientes requisitos.

Es importante mencionar que en Colombia es obligatorio que todas las personas que circulan en motocicleta o carro de cualquier tipo cuenten con el certificado de revisión tecnomecánica. Este es un documento en donde le certifican, en un sitio especializado, que su automotor está en buen estado y cumple con las condiciones para movilizarse sin problema.

Para el año 2026, el valor de la revisión tecnomecánica podría ser aproximadamente de $350.000. Pese a eso, no todas las personas deben pagar todo esto, en caso de que sea uno de los beneficiarios que cumpla con todos los requisitos en el Plan Nacional de Desarrollo.

¿Cuáles son los carros que no deben pagar la revisión Tecnicomecanica?

Según lo que establece la ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo, se dio a conocer cuáles son esos automotores que no deberán pagar revisión tecnicomecánica durante el próximo año.

Se trata de todos aquellos vehículos particulares nuevos que solo deberán realizar su revisión a partir del quinto año, contando desde la fecha de su matrícula en el Registro Nacional Automotor (RUNT). Lo que quiere decir que su automotor es nuevo y lo compró después del 2021; en el 2026 no tendrá que hacer la tecnicomecánica.

Tenga en cuenta que esta excepción de cinco años solo aplica para todos los carros particulares; en el caso de otro tipo de automotores, hay otras reglas totalmente diferentes. Por ejemplo, en el caso de las motos, después de que la compre totalmente nueva en el concesionario, la primera revisión será desde el segundo año.

Como estos carros, hay otra excepción que habla sobre los vehículos antiguos que fueron totalmente reconocidos ante las autoridades. Por lo que aquellos vehículos que fueron matriculados en la categoría de antiguos no deben hacer revisión tecnicomecánica, pero sí deben garantizar que el automotor cuente con todas las condiciones mecánicas para movilizarse sin problema.