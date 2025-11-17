5 señales que indican que su carro necesita de un mecánico; muy comunes

Llevar el carro al mecánico no solo es cuestión de reparar daños en caso de choques, accidentes, etc, sino también es una forma de prevenir mayores gastos a futuro y alargar la vida útil del vehículo. El error más común de los conductores es esperar a que el carro tenga algún fallo o envié un testigo para llevarlo al mecánico.

Es importante tener en cuenta que el vehículo necesita un chequeo en momentos pertinentes como viajes de larga distancia, cada 5000 a 10.000 kilómetros, revisión de aceite, refrigerante y sistema de frenos, además de la revisión técnica a los 6 años de comprado el vehículo y luego cada año.

Le compartimos las principales señales para llevar el carro al mecánico y que no se normalice la situación:

Ruidos extraños o nuevos: Si su vehículo empieza a hacer sonidos que antes no tenía como chillidos al frenar, golpeteos o zumbidos, puede indicar un desgaste en las pastillas de freno, problemas en la suspensión, fallos en el motor o incluso el desajuste de una pieza.



Humo o mal olor: El humo es una de las principales señales del estado del carro. Si el humo es azul, indica que el carro está quemando aceite, si es blanco el refrigerante se está filtrando en el área del motor y si es negro, puede tratarse de exceso de combustible o sobrecalentamiento del auto.



Luces del tablero encendidas – testigos -: Dependiendo el icono que esté alumbrando indicará la necesidad que el carro necesite que se solucione.

Pérdida de potencia o aumento en el consumo de gasolina: Cuando el carro empieza a sentirse más lento, vibra, se apaga sin razón y el consumo de gasolina incrementa, puede existir un problema en el sistema de combustible, las bujías, los filtros o la transmisión. Esto se puede deber a la falta de mantenimiento, lo que hace que el esfuerzo del motor sea mayor.



Fugar o manchas debajo del carro: Si al parquear o al estar el vehículo quieto, nota manchas en el suelo, es una clara señal de llevar el carro al taller. Puede indicar fugas de aceite, refrigerante, líquido de frenos o transmisión. Si no lo manda revisar podría ocasionar que lo deje varado.

Escrito por: Stefania Torres

