5 señales que indican que su carro necesita de un mecánico; muy comunes
Estas son las señales prematuras que le indica su vehículo para que lo lleve con urgencia al mecánico.
Estas son las señales prematuras que le indica su vehículo para que lo lleve con urgencia al mecánico.
Llevar el carro al mecánico no solo es cuestión de reparar daños en caso de choques, accidentes, etc, sino también es una forma de prevenir mayores gastos a futuro y alargar la vida útil del vehículo. El error más común de los conductores es esperar a que el carro tenga algún fallo o envié un testigo para llevarlo al mecánico.
Es importante tener en cuenta que el vehículo necesita un chequeo en momentos pertinentes como viajes de larga distancia, cada 5000 a 10.000 kilómetros, revisión de aceite, refrigerante y sistema de frenos, además de la revisión técnica a los 6 años de comprado el vehículo y luego cada año.
Le puede interesar: ¿Cuántos galones de gasolina gasta un carro de Bogotá a Santa Marta? Son 17 h de viaje
Le compartimos las principales señales para llevar el carro al mecánico y que no se normalice la situación:
@autoescuelagodoy ¿Sabes cuáles son los indicadores en el tablero de tu auto y su significado?⚠️🌡️🚗 ##autoescuelagodoy ##autoescuela ##seguridadvial ##aprendeamanejar ##principiante ##licenciadeconducir ##sanpedrosulahonduras ##evaluaciónpráctica ##manejodefensivo ##concienciavial ♬ sonido original – AutoEscuelaGodoy
Escrito por: Stefania Torres