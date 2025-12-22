No es Tesla: El carro más vendido en Colombia durante diciembre 2025, según la IA ¿Cuánto vale?

Cada vez son más las personas en Colombia que quieren tener su carro propio, por lo que en esta oportunidad se dieron a conocer cuáles fueron esos carros que se llevan el premio a los más vendidos del último mes del 2025. Contrario a lo que todos creían, no se trató del Tesla, que fue la gran novedad que llegó al país en las últimas semanas y cientos de personas fueron a verlo.

Sin embargo, el que se quedó con el primer puesto sí es un carro que viene en dos versiones y que, sin duda, es uno de los más populares actualmente. Por lo que no solo se consolida en el listado de los más vendidos del año, sino en especial del mes de diciembre.

¿Cuál fue el carro más vendido del 2025?

Durante el mes de diciembre del 2025, el carro KIA 3 en sus versiones sedán y Cross se posicionó como el más vendido en Colombia. Este carro fue una de las grandes apuestas del año, por lo que tiene un diseño moderno y es una propuesta innovadora con un equipo que lo hace bastante llamativo en el mercado.

Esto según un balance hecho con IA, teniendo en cuenta que el informe final de los carros más vendidos del año se da a conocer hasta los primeros días del mes de enero. Sin embargo, en lo corrido de este mes y a tan solo dos semanas de su fin, así va el balance oficial.

Junto a este, se posicionan otros como la Mazda CX30, que se viene posicionando como uno de los mejores del mercado, siendo uno de los híbridos más populares en la actualidad. En el tercer puesto, el Kia Picanto, que es el carro favorito de todos aquellos que quieren empezar, teniendo en cuenta que su precio es bajo y el mantenimiento no suele ser tan costoso en comparación con otros.

El precio promedio del KIA 3 va desde los 60 millones de pesos, pero este puede bajar dependiendo de las características que tenga y las nuevas adecuaciones que le hubieran hecho al vehículo antiguos dueños, entre otros factores.