Top 5 de los carros híbridos más vendidos en octubre; el 2 cuesta menos de 100 millones

Los carros híbridos cada vez son más comunes en las calles de Colombia. Su popularidad ha crecido porque ayudan a ahorrar gasolina, contaminan menos y ofrecen varios beneficios para los conductores.

Estos vehículos combinan un motor de gasolina con uno eléctrico, lo que permite recorrer más kilómetros gastando menos combustible.

Además, muchos de ellos están exentos del pico y placa, lo que significa que pueden circular todos los días. También suelen pagar menos impuestos y requieren menos mantenimiento que los carros tradicionales.

Todos estos beneficios han hecho que más personas decidan comprar un híbrido, especialmente en las grandes ciudades, donde el tráfico y el costo del combustible son una preocupación constante.

Los 5 carros híbridos más vendidos en octubre en Colombia

En los últimos meses, las ventas de este tipo de carros han aumentado, mostrando que los colombianos están buscando opciones más económicas y sostenibles para movilizarse.

Según los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en octubre los cinco modelos híbridos más vendidos representaron el 31 % del total de las matrículas de este tipo de vehículos en el país.

El Mazda CX-30 fue el más vendido, con una participación del 10,9 % del mercado. En el segundo lugar aparece el Suzuki Swift, uno de los más económicos del grupo, con un precio menor a los 100 millones de pesos. Le sigue el Renault Arkana, un modelo que ha ganado espacio por su diseño y rendimiento.

A continuación, el listado completo con las cifras del mes: