Lo bueno y lo malo de comprar un carro de salvamento o inundado: ¿Ocultan daños?

Adquirir un nuevo carro es, sin dudas, una elección económica clave. Miles de personas optan por realizar esta inversión año tras año, luego de realizar un buen análisis, y un pensamiento profundo respecto a que vehículo obtener.

Dentro del mercado de vehículos existen varias opciones a considerar, e incluso, una de las más llamativas son los carros de salvamento.

Sin embargo, antes de adquirir un automóvil de este grupo, es importante considerar varios factores, y aquí los mencionaremos.

Lo bueno y lo malo de comprar un carro de salvamento

En caso de que desconozca lo que es un carro de salvamento, les contamos que son vehículos que en el pasado sufrieron algún accidente, pero lograron ser recuperados por una aseguradora.

Esta se encarga de venderlo a una nueva persona, y por ser usado, además de ser parte de un siniestro vial, es común que estos tengan un precio más bajo de lo común.

Dicho factor implica una ventaja a la hora de realizar la compra, pero, con algunos elementos que se deben considerar como pros y contras.

Existe la creencia de que algunos de estos carros pueden ocultar algunas fallas, por lo que es importante revisar bien su vehículo antes de realizar una compra de este tamaño.

Estos son algunos de los elementos positivos de adquirir un carro de salvamento:

1- Precio menor a lo usual

2- Opción a adquirir vehículos de modelo reciente a un módico precio

3- Puede ser una pieza viable a restauraciones futuras, especialmente si es adquirida por un mecánico

4- Algunos de estos automóviles tienen poco uso

Sin embargo, también debe considerar algunos aspectos negativos. Estos pueden ser:

1- Pueden esconder fallas

2- En algunos casos sus pólizas de seguros son rechazadas debido a los riesgos

3- Riesgo a problemas futuros

4- No suelen tener un buen valor de reventa a futuro

¿Realmente son buena opción?

Finalmente, se destaca que en el caso de los vehículos que sufrieron colisiones, sus daños estructurales pueden ser disimulados. Aun así, la respuesta del auto a futuros accidentes puede ser negativa.

Del mismo modo, si el carro de salvamento tuvo alguna inundación, este auto puede tener algunos daños eléctricos, internos o incluso estéticos que llegan a pasar por alto.

Ante esto, la conclusión es que, los carros de salvamento pueden ser una buena opción para ahorrar dinero, pero, se debe analizar bien el vehículo antes de realizar el desembolso.