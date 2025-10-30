En los últimos años, los carros híbridos se han convertido en una opción muy atractiva para los conductores colombianos. Este tipo de vehículos combina un motor a combustión con uno eléctrico, lo que permite reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

Además, su creciente oferta en el mercado automotor y los beneficios tributarios que reciben han impulsado su popularidad entre quienes buscan una alternativa más sostenible y económica para movilizarse.

Una de las principales ventajas de los carros híbridos es su menor carga de impuestos. Mientras que los autos a gasolina pagan un IVA del 19 %, los híbridos solo deben asumir el 5 %. A esto se suma un descuento del 60 % en el pago del impuesto vehicular, incentivo que hace más atractiva su compra.

En el caso de Bogotá, los vehículos híbridos y eléctricos nuevos disfrutan de un descuento del 40 % en el impuesto durante los primeros cinco años después de su matrícula (excepto los que usan gas).

Los tres carros híbridos más económicos en Colombia

Los carros híbridos no solo ofrecen ahorro en combustible y beneficios ambientales, sino que también representan una ventaja importante en materia de impuestos. Estos incentivos, junto con la exención del pico y placa en varias ciudades, hacen que cada vez más colombianos opten por este tipo de vehículos.

A continuación, los tres carros híbridos más económicos en Colombia: