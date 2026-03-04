Gasolina vuelve a bajar en Colombia: ciudades con mayor rebaja y dónde no aplica

Desde el pasado domingo 1 de marzo comenzaron a aplicarse los nuevos precios de la gasolina en Colombia, una actualización que trae un pequeño alivio para la mayoría de conductores. En términos generales, el ajuste representa una rebaja de 500 pesos por galón en buena parte del país, una medida que el Gobierno venía anticipando como parte de su estrategia para aliviar el gasto en combustibles.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad encargada de fijar las tarifas. Sin embargo, no todas las ciudades recibieron el mismo tratamiento. En el caso de Cúcuta, la reducción fue más moderada: 274 pesos por galón, es decir, casi la mitad de lo aplicado en otras capitales.

Esto se debe a que Cúcuta es considerada zona de frontera y cuenta con beneficios fiscales especiales que históricamente han permitido que los combustibles tengan precios más bajos frente al promedio nacional. Por esa razón, el impacto del ajuste es distinto y los valores siguen estando por debajo de muchas otras ciudades, incluso con la rebaja menor.

En cuanto al diésel, el panorama cambia un poco. Mientras en la mayoría del país el precio se mantuvo sin variaciones, en Cúcuta sí hubo un incremento de 223 pesos, lo que dejó el galón en 9.255 pesos. A nivel nacional, el promedio del diésel quedó en 10.983 pesos, con Bogotá en 11.276 y Medellín en 11.301 pesos por galón.

¿Cómo quedó el precio del galón en marzo tras reducción de precio?

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público explicó que la reducción en la gasolina, aplicada en casi todas las ciudades, “busca aliviar el bolsillo de la ciudadanía y aportar a la estabilidad económica del país”. Este ajuste continúa la rebaja que ya se había implementado en febrero.

Con los nuevos valores, el precio promedio del galón de gasolina en las principales 13 ciudades se ubica en 15.074 pesos. Bogotá aparece entre las más altas con 15.491 pesos, mientras que Villavicencio alcanza 15.591. En contraste, Pasto y Cúcuta siguen figurando entre las más económicas, con 13.247 y 13.626 pesos respectivamente.

Aunque no todas las regiones sintieron el mismo impacto, la actualización representa un respiro moderado para los conductores en medio del debate constante sobre el costo de los combustibles en Colombia.