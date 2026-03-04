Fecha y ciudad en la que la Selección Colombia realizará su último partido antes de ir al mundial; inesperado

Estamos a 100 días exactos del Mundial y la emoción, la expectativa y las ganas de ver a la Selección Colombia jugar no paran. En los últimos días tomó fuerza la noticia de un posible partido en el que los Cafeteros se despedirían de su gente antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá.

Sencia confirmó el encuentro y anunció que la despedida oficial de la Tricolor será el 29 de marzo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campin, en Bogotá. La noticia sorprendió a muchos hinchas, ya que desde hace varios años la mayoría de los partidos de la Selección como local se han disputado en Barranquilla.

¿Quién será el rival de la Selección Colombia en el partido de despedida?

El periodista Sebastián Vargas dio a conocer que los posibles rivales serían Perú o Chile. Aunque estas selecciones no estarán en el Mundial, siguen siendo equipos que generan expectativa y que pueden ofrecer un buen espectáculo para el público.

Si bien este partido no entregará ventajas para el torneo, sí será una oportunidad para que el equipo se mida antes de iniciar su camino mundialista. Además, servirá como una despedida simbólica ante su gente, justo antes de enfrentar a Portugal en su primer partido, una de las selecciones más fuertes del campeonato.



¿Cuándo será el primer partido de Colombia en el Mundial?



En su primer partido en el Mundial, Colombia se enfrentará a una de las selecciones más fuertes y queridas por su #7, Cristiano Ronaldo. La Selección de Portugal es una de las favoritas para llevarse la Copa Mundial y genera gran expectativa, ya que podría tratarse del último torneo al que asista ‘El Comandante’. Además, será la primera vez que ambas selecciones se encuentren en la cancha, un hecho bastante histórico y notable en el mundo del fútbol.

La cuenta regresiva continúa y la ilusión crece. Ahora solo queda esperar que el equipo llegue en óptimas condiciones y aquellos que se encuentran lesionados o con reportes médicos de cuidado logren estar al 100% y que esta despedida en Bogotá se convierta en el impulso perfecto para soñar en grande.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora

