Atlético Nacional vs Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 comienza con un duelo que promete paralizar al fútbol colombiano. Atlético Nacional y Millonarios FC se enfrentarán en la fase previa del torneo continental, en un cruce inédito en esta instancia que definirá cuál de los dos avanzará a la fase de grupos.

El escenario será el Estadio Atanasio Girardot, donde más de 40.000 aficionados verdolagas colmarán las tribunas en un partido que, por disposición logística, contará únicamente con público local.

El compromiso está programado para este miércoles 4 de marzo a las 7:30 p.m. (hora colombiana). Los aficionados podrán seguir la transmisión a través de ESPN en televisión, la plataforma Disney+ en streaming y la cobertura especial de El Rock N’ Gol de AS Colombia junto a Radioacktiva, que ofrecerá relato en vivo y análisis minuto a minuto. Se trata de uno de los encuentros más atractivos de la ronda preliminar del certamen organizado por la Conmebol.

¿Y Radamel Falcao?

En la antesala, uno de los focos de atención está puesto en Radamel Falcao. El delantero samario, que venía recuperándose de una lesión, finalmente fue incluido en la convocatoria del conjunto embajador. Su presencia, ya sea desde el arranque o como alternativa, eleva el nivel competitivo del equipo capitalino y añade un ingrediente especial a la noche en Medellín. La expectativa en torno a su rendimiento es alta, especialmente por lo que representa su experiencia internacional en torneos de esta magnitud.

Antecedentes de Nacional vs Millonarios

El historial entre ambos clubes en este torneo tiene un antecedente recordado por los aficionados. En 2007, también por una fase preliminar de la Sudamericana, se midieron en una llave de ida y vuelta. En el primer partido, disputado en el Atanasio, Millonarios se impuso 3-2 bajo la dirección técnica de Mario Vanemerak. La serie se cerró en El Campín con un empate sin goles que selló la clasificación azul a la siguiente ronda. En aquella edición, el equipo bogotano avanzó hasta semifinales, donde fue eliminado por América de México.

Ahora, casi dos décadas después, el contexto es distinto, pero la tensión es similar. Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, buscará imponer su localía y asegurar el cupo a la fase de grupos. Millonarios, por su parte, intentará repetir la historia y dar el golpe en territorio antioqueño. La Copa Sudamericana 2026 arranca así con un clásico moderno que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

