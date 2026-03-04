Demon Slayer Infinity Castle 2 y las películas anime que marcarán 2026 y 2027

El fenómeno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sigue expandiendo su universo en la pantalla grande. Tras el impacto comercial y crítico de su primera película centrada en el Arco del Castillo Infinito, la expectativa alrededor de Demon Slayer: Infinity Castle conocida en Latinoamérica como “Demon Slayer: Castillo Infinito” no deja de crecer.

La película anterior no solo arrasó en taquilla, también acumuló reconocimientos, incluido un galardón en la edición 49 de los Japan Academy Film Prize, considerados los “Oscars” del cine japonés. Ese impulso llevó a la cinta a regresar a salas en Japón, Estados Unidos y otros mercados internacionales en este 2026.

Le puede interesar: ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ volverá a los cines: estos son los países confirmados para su reestreno

Pero más allá de esta esperada secuela, el estudio detrás del fenómeno, Ufotable, tiene en carpeta varios proyectos que mantienen atentos a los fanáticos del anime. La compañía, responsable también de títulos como Fate/Zero y The Garden of Sinners, atraviesa una etapa clave en su expansión cinematográfica.

Las películas anime que marcarán 2026 y 2027

Uno de los desarrollos más enigmáticos es la película basada en Katsugeki/Touken Ranbu, adaptación del videojuego Touken Ranbu. Aunque el proyecto fue anunciado tras la emisión de la serie en 2017 y contó con un adelanto promocional en 2022, desde entonces no se han revelado avances concretos.

La trama gira en torno a los Touken Danshi, espíritus de espadas legendarias que viajan al turbulento periodo Bakumatsu para impedir que fuerzas del futuro alteren momentos decisivos de la historia japonesa. La combinación de acción histórica y fantasía ha convertido esta producción en una de las más comentadas, pese a su silencio informativo.

Necesita saber: Orden correcto para ver todas las películas y temporadas de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’

Otro título que genera conversación es Witch on the Holy Night, adaptación de la novela visual creada por Kinoko Nasu y publicada por TYPE-MOON. Ambientada en la década de los 80, la historia sigue a Aoko Aozaki en sus primeros pasos dentro de la magia, en una narrativa que forma parte del llamado Nasuverse y que amplía el trasfondo de personajes vinculados a Tsukihime. Su estreno en cines japoneses está previsto para 2026.

Finalmente, la ambiciosa adaptación animada de Genshin Impact apunta a convertirse en uno de los proyectos más grandes del estudio a largo plazo. Anunciada en 2022 y con un primer adelanto revelado en 2026, la producción explorará el viaje de Éter o Lumina por el mundo de Teyvat. Aunque no tiene fecha confirmada, todo indica que su lanzamiento podría situarse a partir de 2027.

Ver también: ¿Cuándo saldrán las nuevas películas de ‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-‘ luego del arco del Castillo Infinito?