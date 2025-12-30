¿En cuánto quedó el SOAT 2026 para los carros en Colombia? Este es el nuevo precio tras el aumento del SMLV

El presidente, Gustavo Petro, ya dio a conocer cuál será el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2026, por lo que, tras varias semanas de negociación, el aumento se dio por decreto. Por lo que, según anunció el pasado lunes 29 de octubre del 2025, en esta oportunidad, el incremento salarial será del 23,7%, lo que afecta el precio del SOAT.

Esto quiere decir que en los próximos días, varios productos y servicios van a tener un aumento en su tarifa, por lo que esto se calcula según el aumento que se estableció para el salario mínimo. Uno de los precios que va a subir durante los primeros días de enero son las matrículas para instituciones de educación, multas de tránsito, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), consultas médicas, entre otras.

¿Cuánto valdrá el SOAT para los carros en Colombia en el 2026?

Después de que se diera a conocer el aumento del salario mínimo, también se empezó a hablar de cuál sería el valor del SOAT para el 2026 para todos los automotores. Sin embargo, en esta oportunidad, todo va a cambiar, teniendo en cuenta que el valor de este seguro no va a depender del incremento de los sueldos, sino de la Unidad de Valor Tributario UVT.

Es importante mencionar que esta se da a conocer de acuerdo con la inflación y otros factores externos que tienen que ver con las empresas que venden este tipo de servicio. Lo que quiere decir que el valor del SOAT para el 2026 no será del 23% como muchos creen, sino que este va a depender del porcentaje de la inflación y siniestralidad vial.

Hace unos años, el aumento del SOAT sí dependía mucho de cómo subía el salario mínimo, pero en el 2026, se hará por primera vez por UVT como referencia. Lo que quiere decir que este no va a tener un gran aumento como muchas personas lo pensaron cuando se dio a conocer el aumento de SMLV.

Por ahora, no se tiene conocimiento sobre el valor exacto que va a tener el SOAT 2026, pero estas son algunas proyecciones que han hecho los expertos. En estas cuentas, se dice que el valor de este seguro obligatorio, en algunos casos, tendría un aumento aproximado del 5%.

Lo que quiere decir que los carros particulares menores a 1.500 cc y hasta nueve años de antigüedad tendrían que pagar un poco menos a lo que venía siendo el valor del 2025. Pues la tarifa podría llegar a quedar en $442.440, presentando una leve baja.

Pero en el caso de los taxis, carros de servicio público y automoviles mayores a nueve años de antiguedad, sí podrían llegar a tener un aumento del 5%, pero todo esto va a depender del valor de la UVT y la siniestralidad vial.

Se espera que el próximo 31 de diciembre del 2025 se den a conocer los valores oficiales de cuáles serán los valores exactos del SOAT para el 2026 para todos los automotores que transitan por las calles de todo el país.