Estas son las fechas en las que Santa Fe jugará en la Copa Sudamericana: días , rival y más

Independiente Santa Fe se prepara para un segundo semestre de 2026 lleno de emociones. El equipo capitalino buscará mejorar su desempeño de la primera parte de este año, y de hecho, tendrá una nueva competencia para hacerlo.

Luego de fallar en su objetivo de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, el ‘León’ clasificó a la Copa Sudamericana, donde deberá disputar una nueva fase para completar su entrada a los octavos de este trofeo.

Más noticias: ¿Quién es Tim Payne? El futbolista neozelandés que ganó más de 1 millón de seguidores en 48 horas

El ‘León’ ya tiene su rival para esta parte del torneo, y de hecho, ya se conocen las fechas en las que se llevarán a cabo estos cotejos. Si no quiere perderselo, aquí les contamos cuando serán estos partidos.

¿Cuándo jugará Santa Fe en Copa Sudamericana?

Luego de su participación en Copa Libertadores, el equipo capitalino se quedó al borde de la clasificación, su victoria ante Peñarol no fue suficiente, razón por la que quedó tercero en su grupo.

Aunque quedó como tercero de grupo, y esto no le permitió convertirse en clasificado a los octavos de final, esta posición le permitió obtener el pase a Copa Sudamericana.

Más noticias: ¿Cuáles son los 5 fichajes más caros de la historia del fútbol? Neymar lidera la lista

En este torneo llegan los terceros de Copa Libertadores, para disputar las eliminatorias para octavos de final, ante los segundos de grupo en Copa Sudamericana.

Esta fase ya fue sorteada, y el rival de Independiente Santa Fe es Caracas, uno de los equipos más grandes y reconocidos de Venezuela.

El ‘león’ se medirá al ‘rojo’ de Venezuela en el próximo mes de julio, poco después de finalizado el Mundial de 2026.

Las fechas para estos encuentros serán:

Independiente Santa Fe vs Caracas – 23 de julio – 7:30 p.m.

Caracas vs Independiente Santa Fe – 30 de julio – 7:30 p.m.

Santa Fe deberá cerrar la eliminatoria en Venezuela con el objetivo confirmar su clasificación a los octavos de final de Copa Sudamericana.

¿Cuál es el premio por ganar la Copa Sudamericana?

Frente a esta participación, los aficionados de Santa Fe confían en que el ‘León’ pueda repetir su histórica conquista de 2015.

Si el equipo de la capital logra superar cada uno de los escollos en este torneo, el gran premio será de 10 millones de dólares.

La corona de este torneo en 2025 fue para Club Atlético Lanús, quien derrotó a Atlético Mineiro.