¿Cuáles son los 5 fichajes más caros de la historia del fútbol? Neymar lidera la lista

El fútbol en los últimos años se ha convertido en uno de los deportes con mayor movimiento de dinero en el mundo. Grandes clubes han gastado cantidades estratosféricas de su presupuesto, para firmar a los mejores jugadores.

Talentos indudables han formado parte de las plantillas de grandes equipos, al protagonizar fichajes que han sido totalmente históricos.

Neymar o Mbappé son solo algunos de los nombres que han protagonizado movimientos que han estremecido al fútbol, y que a su vez, han representado desembolsos enormes de dinero entre 2 clubes del balompié internacional.

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Si no sabe quienes son los jugadores que han roto récords a nivel internacional, aquí les contamos cuales han sido los 5 fichajes más caros del fútbol en su historia.

Los 5 fichajes más caros de la historia del fútbol

Dentro del balompié han existido grandes talentos inolvidables. Nombres enormes se han ganado el cariño, reconocimiento y fanatismo del público, sobre todo por su desempeño en partidos claves.

Esto les ha permitido dar el salto a mejores clubes, a cambio de cifras enormes de dinero, que han dejado a los fanáticos con la boca abierta.

El último de ellos tuvo lugar en 2023, cuando el ecuatoriano Moisés Caicedo fue transferido desde el Brighton hacia el Chelsea. En ese momento el valor de su fichaje fue de 133 millones de euros, lo que lo convirtió en el quinto fichaje más caro de la historia.

Los 5 más costosos en todo el balompié han sido:

1- Neymar – Paris Saint-Germain – 222 millones de euros (2017)

2- Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – 180 millones de euros (2017)

3- Ousmane Dembelé – Barcelona – 135 millones de euros (2017)

4- Philippe Coutinho – Barcelona – 135 millones de euros (2018)

5- Moisés Caicedo – Chelsea – 115 millones de euros (2023)

A pesar de la gran cantidad de dinero gastado, los únicos que dieron la talla fueron Neymar y Kylian Mbappé. Ambos brillaron de gran manera en el PSG.

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No obstante, jugadores como Ousmane Dembelé o Philippe Coutinho decepcionaron de pleno a los fanáticos del Barcelona.

Finalmente, en el caso de Moisés Caicedo, su nivel ha sido destacado, aunque, su club no ha podido resaltar en el escenario europeo de la forma esperada en los últimos años.

Sin lugar a dudas, estos fichajes han sorprendido al mundo. Aun así, la historia suele dictar que esta cantidad de dinero no se ve representada en el rendimiento final del jugador.