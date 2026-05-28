Así quedó la clasificación de la Copa Libertadores después de Santa Fe vs Peñarol: ¿Avanzó el ‘león’?

Independiente Santa Fe y Peñarol disputaron un choque lleno de emociones en el fútbol sudamericano este 27 de mayo. El ‘león’ se midió al ‘manya’ en un encuentro en el que se definía su clasificación a la próxima ronda de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Pablo Repetto llegaron a este encuentro, con la ambición de conseguir un triunfo que les permitiera meterse entre los clasificados a octavos de final de esta competencia.

El ‘león’ necesitaba sumar de a 3 en este partido. Sin embargo, también debía esperar a que Platense no venciera en su visita a Brasil ante el Corinthians, para así poder asegurar la segunda plaza.

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En caso de que haya visto estos encuentros, pero no tenga claro como quedó el panorama, aquí les mostramos como quedó la tabla de posiciones, y cuales fueron los equipos clasificados.

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores luego de Santa Fe vs Peñarol

La Copa Libertadores tuvo grandes emociones durante su fase de grupos. Esta etapa dejó una cantidad importante de encuentros que se vivieron de forma álgida, y que sirvieron para definir a los clasificados a octavos de final.

Uno de los equipos protagonistas de esta fase fue Independiente Santa Fe. El ‘león’ presentó todo su arsenal en la cancha de este torneo, y a pesar de un inicio inconsistente llegó a la última fecha con opciones.

El ‘albirrojo’ debía vencer a Peñarol en condición de local, y esperar una victoria de Corinthians sobre Platense, que le asegurara meterse como segundo de grupo.

Por su parte, Santa Fe cumplió con su tarea, luego de imponerse a Peñarol en su choque correspondiente a la fecha 6.

Sin embargo, el ‘león’ no pudo clasificarse, debido a que Platense venció de forma sorpresiva a Corinthins, con un marcador de 2-0.

Frente a este escenario, la tabla de posiciones terminó con el siguiente panorama:

1- Corinthians – 11 puntos

2- Platense – 10 puntos

3- Independiente Santa Fe – 8 puntos

4- Peñarol – 3 puntos

Frente a esto, los clasificados a octavos de final son Corinthians y Platense. Mientras que, en el caso de Independiente Santa Fe, el ‘león’ deberá disputar las eliminatorias de octavos de Copa Sudamericana.

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El rival del equipo capitalino se definirá el próximo 29 de mayo en horas de la mañana, cuando se lleve a cabo el sorteo de Conmebol.