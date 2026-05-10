Asia tendrá el estadio más grande del planeta: así será el nuevo gigante del fútbol que romperá récords

Mientras el planeta fútbol centra su atención en el Mundial de 2026 que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, otro proyecto comienza a robarse las miradas de la industria deportiva. Lejos de las grandes potencias futboleras, Vietnam avanza en la construcción de un escenario que promete cambiar la historia de los estadios: el Trong Dong, una obra gigantesca que apunta a convertirse en el estadio más grande del mundo.

La fiebre por el balompié mueve millones de personas cada año. Los estadios dejaron de ser simples recintos deportivos y hoy representan símbolos culturales, turísticos y económicos. Escenarios históricos como el Azteca, La Bombonera o San Siro marcaron generaciones enteras gracias a finales memorables, clásicos inolvidables y noches que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados.

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Este será el estadio más grande del mundo

Sin embargo, Vietnam quiere entrar a esa conversación con una apuesta sin precedentes. En el sur de Hanói crece el ambicioso Trong Dong, una estructura diseñada para albergar a 135 mil espectadores, cifra que superaría a cualquier otro estadio del planeta. El proyecto forma parte de la llamada “Ciudad Deportiva Olímpica”, iniciativa impulsada por el conglomerado privado VinGroup para modernizar la infraestructura deportiva del país asiático.

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La razón detrás del diseño del estadio

El diseño del estadio también llamó la atención de expertos internacionales. Los arquitectos se inspiraron en el tambor Dong Son, un instrumento tradicional vietnamita asociado con la unión y la identidad cultural del país. Por eso, la estructura tendrá acabados dorados y una forma circular que evocará ese símbolo ancestral.

A diferencia de otros escenarios multipropósito, el Trong Dong estará enfocado exclusivamente en el fútbol. El proyecto no incluirá pista atlética ni adaptaciones para otros deportes, una decisión que busca ofrecer una experiencia más cercana e intensa para los aficionados.

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Otro de los aspectos que convertiría al recinto en una referencia mundial será su techo retráctil. La estructura apunta a romper el récord del techo móvil más grande jamás construido en un estadio. Según sus desarrolladores, el concepto arquitectónico “simboliza la civilización arrocera y el espíritu de unidad del pueblo vietnamita, la arquitectura del estadio fusiona valores tradicionales y tecnología de vanguardia”.

Actualmente, el ranking de estadios más grandes incluye escenarios como el Camp Nou de Barcelona, con capacidad para 105 mil personas; el Melbourne Cricket Ground de Australia, con poco más de 100 mil espectadores; y el Primero de Mayo de Corea del Norte, que alcanza los 114 mil asientos. Sin embargo, el proyecto vietnamita superaría ampliamente esas cifras e incluso dejaría atrás al futuro estadio Hassan II de Marruecos, diseñado para recibir 115 mil aficionados durante el Mundial Centenario de 2030.