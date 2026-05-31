¿Quién es Tim Payne? El futbolista neozelandés que ganó más de 1 millón de seguidores en 48 horas

A menos de dos semanas del inicio del Mundial de Fútbol 2026, una historia inesperada se robó la atención de millones de aficionados alrededor del planeta. Mientras las conversaciones suelen centrarse en figuras como Messi, Mbappé, Haaland o Lamine Yamal, un defensor de Nueva Zelanda logró convertirse en tendencia mundial sin marcar un gol, sin protagonizar una gran jugada y sin realizar ninguna campaña publicitaria.

Se trata de Tim Payne, futbolista neozelandés de 32 años que pasó de tener poco más de 4.000 seguidores en Instagram a reunir una comunidad de más de un millón de personas en apenas dos días. Su crecimiento se convirtió en uno de los fenómenos más curiosos que han surgido en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cómo y por qué se volvió famosos Tim Payne?

Detrás de esta explosión de popularidad apareció el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien lanzó una idea que rápidamente captó la atención de las redes sociales. “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?”. A partir de esa pregunta comenzó una búsqueda entre las selecciones clasificadas para encontrar al jugador con menor impacto digital.

Tras revisar planteles, estadísticas y perfiles en redes sociales, el influencer encontró a Payne, integrante de la selección de Nueva Zelanda y jugador del Wellington Phoenix. El defensor quedó ubicado como el candidato perfecto para el experimento. Scarsini entonces invitó a sus seguidores a visitar la cuenta del futbolista, darle “me gusta” a sus publicaciones y mencionar su nombre en todas las plataformas posibles.

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La respuesta superó cualquier expectativa. Miles de usuarios comenzaron a seguirlo en cuestión de horas y el efecto dominó se volvió imparable. Marcas internacionales, celebridades y creadores de contenido también se sumaron a la tendencia. Entre los comentarios que aparecieron en sus publicaciones destacaron nombres reconocidos como Netflix, KFC, McDonald’s y artistas de la talla de Bizarrap, Ca7riel y Paco Amoroso.

La inésperada respuesta de Tim Payne

Sorprendido por lo ocurrido, Payne decidió grabar un mensaje para agradecer el respaldo recibido. “¡Hola a todos! Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, expresó inicialmente. Más adelante añadió: “También quiero expresar mi agradecimiento por poder representar a mi país en este Mundial. Aprecio todo el cariño que me han enviado desde distintas partes del mundo”.

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¿Quién es Tim Payne?

El defensor, nacido en Auckland, construyó su carrera lejos de los grandes reflectores. Debutó profesionalmente en 2009 y desarrolló gran parte de su trayectoria en el fútbol de Oceanía, participando además en diferentes procesos de las selecciones juveniles y absolutas de Nueva Zelanda.

Ahora, su primera participación en una Copa del Mundo llegará acompañada de una fama internacional que nadie imaginaba semanas atrás. Incluso coleccionistas han reportado un aumento en el interés por sus estampas y artículos relacionados con el torneo. La repercusión alcanzó tal nivel que las plataformas oficiales de la FIFA también comenzaron a destacar al zaguero como uno de los nombres llamativos a seguir durante la competencia.

Nueva Zelanda integrará el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán. Sin embargo, antes de disputar su primer partido, Tim Payne ya consiguió algo que pocos jugadores logran: convertirse en una de las historias más comentadas del Mundial 2026 incluso antes de que ruede el balón.