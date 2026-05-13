Esta es la goleada más grande en la historia del fútbol en Colombia: ¿Superó a Nacional vs Inter?

El fútbol en Colombia volvió a dejar una gran cantidad de emociones durante el pasado 12 de mayo. Grandes clubes chocaron sobre la cancha, con la ambición de conseguir su clasificación a la próxima ronda de los PlayOffs en la Liga BetPlay.

Durante esta definición se presentó un choque entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá, donde el ganador fue el equipo ‘verdolaga’ por un marcador apabullante de 7 goles a 1.

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Esta goleada se convirtió en una de las más grandes en la historia del fútbol en Colombia. Sin embargo, en este caso les hablaremos sobre el máximo líder de esta categoría.

¿Cuál es la máxima goleada en la historia del fútbol en Colombia?

Atlético Nacional ha sido uno de los máximos favoritos a quedarse con el trofeo de la Liga BetPlay. El equipo ‘paisa’ acabó como líder del todos contra todos, con un total de 40 puntos.

Esto lo definió como el rival de Inter de Bogotá en los PlayOffs que empezaron durante el pasado fin de semana en la liga de Colombia.

En esta fase el ‘verdolaga’ volvió a confirmar su candidatura, gracias a una clasificación aplastante conseguida frente a su rival capitalino.

Nacional derrotó a Inter de Bogotá por un global total de 9-2, donde el partido más aplastante fue el segundo donde derrotó al equipo de la capital por un marcador de 7-1.

Varios jugadores ‘verdolagas’ brillaron en este encuentro, como fue el caso de Simón García y Mateus Uribe quienes sellaron un doblete. Los jugadores que completaron esta goleada fueron Alfredo Morelos, Cristian Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento.

Por otro lado, el único gol de Inter de Bogotá fue autoría de Juan David Valencia, quien había puesto el primer tanto del partido.

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Aunque esta victoria fue de las más diferenciales del FPC en su historia, no fue la más grande. Este premio le corresponde a un partido de 1951 entre Deportivo Samarios y Universidad Nacional.

En esa ocasión la victoria fue para los samarios, quienes se impusieron por un marcador de 12 goles a 1, siendo el registro más alto en partidos de la liga.

Sin lugar a dudas, la goleada de Atlético Nacional fue sorprendente y dejará a este partido para la historia del fútbol profesional en Colombia.