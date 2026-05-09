América de Cali vs Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ en PlayOffs de Liga BetPlay 2026-I

América de Cali e Independiente Santa Fe se preparan para dar el gran puntapié a sus PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I. Después de una fase de todos contra todos donde ambos fueron protagonistas, y dejaron una gran cantidad de emociones y partidos imperdibles.

Luego de completar su clasificación, ambos equipos sueñan con poder conseguir el título, pero antes deberán medirse para avanzar a la siguiente ronda.

Esta fase dará comienzo este mismo 9 de mayo, y para que no se pierda ni un detalle de lo que será este partido, aquí le tenemos toda la información.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, los PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I preparan emociones absolutamente brillantes. Luego de un todos contra todos lleno de emoción, el FPC busca a un nuevo campeón en un formato novedoso.

Luego de haber entrado entre los 8 primeros, los mejores equipos del FPC se medirán en eliminatorias a doble partido que serán totalmente imperdibles.

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Una de ellas será justamente el América de Cali que se medirá a Independiente Santa Fe, luego de que los capitalinos lograran la clasificación sobre el cierre, en una tabla que cerró de la siguiente manera:

Atlético Nacional – 40 puntos Junior de Barranquilla – 35 puntos Deportivo Pasto – 34 puntos América de Cali – 33 puntos Once Caldas – 33 puntos Deportes Tolima – 31 puntos Independiente Santa Fe – 29 puntos Internacional de Bogotá – 28 puntos Deportivo Cali – 27 puntos Millonarios – 26 puntos Independiente Medellín – 26 puntos Águilas Doradas – 26 puntos Atlético Bucaramanga – 23 puntos Llaneros – 22 puntos Fortaleza – 22 puntos Jaguares de Córdoba – 18 puntos Alianza – 17 puntos Boyacá Chico – 17 puntos Cúcuta Deportivo – 16 puntos Deportivo Pereira – 10 puntos

Luego de esto, los PlayOffs quedaron de la siguiente manera:

Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional

Deportivo Pasto vs. Tolima

Santa Fe vs. América de Cali

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

El puntapié inicial será este mismo 9 de mayo, y entre los partidos iniciales estará el choque entre la ‘mecha’ y el ‘león’.

Hora y dónde ver EN VIVO América de Cali vs Santa Fe

Si desea seguir este encuentro de ida, les contamos que el puntapié inicial será este 9 de mayo a partir de las 8:20 p.m.

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La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports+.