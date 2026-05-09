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América de Cali vs Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al 'león' en PlayOffs de Liga BetPlay 2026-I

Santa Fe vs América // Crédito: Colprensa.

América de Cali vs Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ en PlayOffs de Liga BetPlay 2026-I

América de Cali y Santa Fe chocan con el objetivo de sacar ventaja en los PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I.

Andrés Contreras

América de Cali e Independiente Santa Fe se preparan para dar el gran puntapié a sus PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I. Después de una fase de todos contra todos donde ambos fueron protagonistas, y dejaron una gran cantidad de emociones y partidos imperdibles.

Luego de completar su clasificación, ambos equipos sueñan con poder conseguir el título, pero antes deberán medirse para avanzar a la siguiente ronda.

Esta fase dará comienzo este mismo 9 de mayo, y para que no se pierda ni un detalle de lo que será este partido, aquí le tenemos toda la información.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, los PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I preparan emociones absolutamente brillantes. Luego de un todos contra todos lleno de emoción, el FPC busca a un nuevo campeón en un formato novedoso.

Luego de haber entrado entre los 8 primeros, los mejores equipos del FPC se medirán en eliminatorias a doble partido que serán totalmente imperdibles.

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Una de ellas será justamente el América de Cali que se medirá a Independiente Santa Fe, luego de que los capitalinos lograran la clasificación sobre el cierre, en una tabla que cerró de la siguiente manera:

  1. Atlético Nacional – 40 puntos
  2. Junior de Barranquilla – 35 puntos
  3. Deportivo Pasto – 34 puntos
  4. América de Cali – 33 puntos
  5. Once Caldas – 33 puntos
  6. Deportes Tolima – 31 puntos
  7. Independiente Santa Fe – 29 puntos
  8. Internacional de Bogotá – 28 puntos
  9. Deportivo Cali – 27 puntos
  10. Millonarios – 26 puntos
  11. Independiente Medellín – 26 puntos
  12. Águilas Doradas – 26 puntos
  13. Atlético Bucaramanga – 23 puntos
  14. Llaneros – 22 puntos
  15. Fortaleza – 22 puntos
  16. Jaguares de Córdoba – 18 puntos
  17. Alianza – 17 puntos
  18. Boyacá Chico – 17 puntos
  19. Cúcuta Deportivo – 16 puntos
  20. Deportivo Pereira – 10 puntos

Luego de esto, los PlayOffs quedaron de la siguiente manera:

  • Inter de Bogotá vs. Atlético Nacional
  • Deportivo Pasto vs. Tolima
  • Santa Fe vs. América de Cali
  • Once Caldas vs. Junior de Barranquilla

El puntapié inicial será este mismo 9 de mayo, y entre los partidos iniciales estará el choque entre la ‘mecha’ y el ‘león’.

Hora y dónde ver EN VIVO América de Cali vs Santa Fe

Si desea seguir este encuentro de ida, les contamos que el puntapié inicial será este 9 de mayo a partir de las 8:20 p.m.

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La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports+.

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