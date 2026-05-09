América de Cali vs Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ en PlayOffs de Liga BetPlay 2026-I
América de Cali y Santa Fe chocan con el objetivo de sacar ventaja en los PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I.
América de Cali y Santa Fe chocan con el objetivo de sacar ventaja en los PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I.
América de Cali e Independiente Santa Fe se preparan para dar el gran puntapié a sus PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I. Después de una fase de todos contra todos donde ambos fueron protagonistas, y dejaron una gran cantidad de emociones y partidos imperdibles.
Luego de completar su clasificación, ambos equipos sueñan con poder conseguir el título, pero antes deberán medirse para avanzar a la siguiente ronda.
Esta fase dará comienzo este mismo 9 de mayo, y para que no se pierda ni un detalle de lo que será este partido, aquí le tenemos toda la información.
Sin lugar a dudas, los PlayOffs de la Liga BetPlay 2026-I preparan emociones absolutamente brillantes. Luego de un todos contra todos lleno de emoción, el FPC busca a un nuevo campeón en un formato novedoso.
Luego de haber entrado entre los 8 primeros, los mejores equipos del FPC se medirán en eliminatorias a doble partido que serán totalmente imperdibles.
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Una de ellas será justamente el América de Cali que se medirá a Independiente Santa Fe, luego de que los capitalinos lograran la clasificación sobre el cierre, en una tabla que cerró de la siguiente manera:
Luego de esto, los PlayOffs quedaron de la siguiente manera:
El puntapié inicial será este mismo 9 de mayo, y entre los partidos iniciales estará el choque entre la ‘mecha’ y el ‘león’.
Si desea seguir este encuentro de ida, les contamos que el puntapié inicial será este 9 de mayo a partir de las 8:20 p.m.
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La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports+.
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