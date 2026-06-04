Mortal Kombat II llega a plataformas digitales: esta es la fecha y la app en la que estará disponible

‘Mortal Kombat II’ ha sido una de las grandes llegadas al cine en este 2026. Luego de una primera entrega que encantó a miles de personas, los fans esperaban poder tener una segunda parte que demostrara a más profundidad la emoción de este icónica videojuego.

Inicialmente este ‘film’ generó expectativa, aunque toda la espera se confirmó de gran manera luego de la salida de esta película que hab rillado en cines en las últimas semanas.

Más noticias: ’Super Mario Galaxy’ rompió histórico récord en el cine: superó a ‘Minecraft’ y está entre las grandes

Si usted es uno de los amantes de esta franquicia de videojuegos, pero aun no ha visto la segunda película, aquí les tenemos la fecha en la que esta fecha llegará a plataformas de ‘streaming’.

¿Cuándo llegará ‘Mortal Kombat II’ a plataformas de ‘streaming’?

Sin lugar a dudas, ‘Mortal Kombat II’ es una de las grandes novedades en el mundo del cine y los videojuegos. En un año en el que también salió la secuela de ‘Mario Bros’, este ‘film’ encantó a miles.

Personajes icónicos de esta franquicia volvieron a la gran pantalla, y destacaron, sobre todo, por una trama llena de acción para los amantes del ‘gaming’.

Esta película brilló en el cine desde su salida a principios de mayo. Su paso por el cine encantó a muchos, y luego de mucha emoción, esta producción se prepara para llegar a plataformas de ‘streaming’.

Si usted no ha visto esta película, y desea verla en gran detalle desde la comodidad de su casa, les contamos que pronto podrá hacerlo.

El gran estreno de ‘Mortal Kombat II’ en plataformas de ‘streaming’ se prepara para llevarse a cabo el próximo 9 de junio, en el catálogo de Amazon Prime Video y HBO Max.

Más noticias: ¿’Mortal Kombat 2′ tiene escena postcréditos? Esto se sabe sobre el final de la ansiada película

En el primero de estos contará con ella a precio de renta, mientras que en la segunda se podrá disfrutar de forma gratuita, siempre y cuando tenga una suscripción en este servicio.

Esta película será una gran oportunidad para demostrar de lo mejor de los videojuegos en el cine, pero también, recordar su infancia si estuvo marcada por esta saga.

Sin lugar a dudas la emoción por este estreno es total, y por ello, los amantes de esta franquicia de videojuegos esperan su llegada al mundo del ‘streaming’ en pocos días.