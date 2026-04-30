¿Santa Fe está eliminado? Esto necesita el ‘león’ para clasificar en Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe vivió una jornada compleja en la Copa Libertadores 2026 el pasado 29 de abril. El ‘león’ cayó derrotado frente a Platense, en un resultado que dejó comprometidas sus opciones en este torneo.

El comienzo del equipo capitalino en esta competencia ha sido complejo, sobre todo por solo acumular 1 punto en 3 partidos disputados.

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El escenario es bastante complejo, y por ello, aquí les contamos si el equipo colombiano ya está eliminado, y en caso de que no, lo que necesita para clasificar a la próxima ronda.

Así va Independiente Santa Fe en la tabla de posiciones

La Copa Libertadores ha presentado un nivel bastante alto en su comienzo de fase de grupos. Varios equipos han dejado la vara sumamente alta, aunque, otros han quedado a deber como es el caso de Santa Fe.

El equipo ‘albirrojo’ ha perdido 2 de sus 3 partidos, y solo ha logrado igualar en 1 de ellos, lo que lo ha posicionado como último en la tabla de posiciones.

Por otro lado, Platense y Corinthians han dominado este grupo en su primera vuelta, por lo que la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Corinthians – 6 puntos

2- Platense – 6 puntos

3- Peñarol – 1 punto

4- Independiente Santa Fe – 1 punto

Cabe aclarar que Peñarol tiene un partido menos, por lo que una próxima victoria frente a Corinthians podría hundir más al Independiente Santa Fe en su último lugar.

Aun así, Santa Fe no está eliminado, ya que todavía puede recoger un total de 9 puntos si gana todos los partidos de su segunda vuelta.

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A pesar de esto, el ‘león’ tiene opciones pequeñas para jugar la próxima ronda, sobre todo por los difíciles encuentros que deberá afrontar en la segunda vuelta.

¿Qué necesita el ‘león’ para clasificar?

Si los dirigidos por Pablo Repetto desean clasificar, deberán conseguir 3 puntos en cada uno de los 3 encuentros de segunda vuelta.

Sin embargo, también deberá esperar caídas en la gran mayoría de los encuentros de esta segunda parte que disputen Platense y Peñarol, para así lograr hacerse un lugar en puestos de clasificación.

Por ahora quedará esperar al 6 de mayo, cuando se mida al Corinthians por la fecha 4 de la Copa Libertadores.