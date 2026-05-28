Millones de dólares: Suma de dinero que recibirá Colombia por participar en Copa del Mundo de 2026

La FIFA elevó de manera significativa los premios económicos para las selecciones que competirán en la Copa Mundial de 2026. Durante una reunión del Consejo celebrada en Vancouver, Canadá, el organismo confirmó un incremento del 15% en la bolsa destinada a las 48 federaciones participantes, una decisión que marca un nuevo récord financiero para el torneo más importante del fútbol internacional.

La cifra global alcanzará los USD 871 millones, monto que la entidad distribuirá entre las selecciones clasificadas al certamen que organizarán de forma conjunta México, Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. El anuncio llegó pocas semanas antes del inicio de la competencia y ratificó la estrategia de expansión económica impulsada por la FIFA para esta edición, la primera con 48 equipos.

Le puede interesar: El récord más extraño en la historia del Mundial: ¿cuál es? Sigue sin romperse desde 1982

Suma de dinero que recibirá Colombia por participar en Copa del Mundo de 2026

El nuevo esquema económico contempla mejoras directas para las federaciones desde la fase previa al campeonato. Cada selección recibirá USD 2,5 millones para cubrir los gastos de preparación, una cifra superior a los USD 1,5 millones entregados en Catar 2022.

Además, la clasificación al torneo garantizará USD 10 millones para cada equipo participante, superando los USD 9 millones que entregó la edición anterior. De entrada serán más de 12 millones de dólares los que recibirá Colombia por su participación, aproximadamente 43 mil millones de pesos.

La FIFA también aprobó subsidios adicionales por más de USD 16 millones destinados a cubrir gastos logísticos de las delegaciones y ampliar la cantidad de entradas asignadas a las selecciones. Con esta medida, el organismo busca reducir el impacto financiero que implica disputar un Mundial con sedes distribuidas en tres países y con un calendario más extenso.

Necesita saber: Álbum Panini 2026 kit de actualización: ¿qué es y cuándo se podría comprar en Colombia?

El presidente Gianni Infantino destacó el momento económico que atraviesa la entidad y defendió la política de redistribución de recursos. “La FIFA se enorgullece de contar con la posición financiera más sólida de su historia, lo que nos permite brindar apoyo sin precedentes a todas nuestras Asociaciones Miembro. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”.

Suma de dinero que recibirá Colombia por participar en Copa del Mundo de 2026

El desglose de premios confirma un fuerte incentivo competitivo. El campeón obtendrá USD 50 millones, mientras que el subcampeón recibirá USD 33 millones. El tercer puesto asegurará USD 29 millones y el cuarto lugar alcanzará USD 27 millones.

Por su parte, las selecciones que finalicen entre el quinto y octavo lugar cobrarán USD 19 millones, mientras que los equipos eliminados entre los puestos noveno y decimosexto percibirán USD 15 millones.

Ver también: Esta es la lista OFICIAL de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026