Netflix estrena 4 documentales imperdibles para los amantes del fútbol en mayo: ¿Cuáles son?

El més de mayo de 2026 es, sin dudas, uno de los más importantes del año para los amantes del fútbol. Los fanáticos del deporte se preparan para lo que será una de las competencias con mayor emoción a nivel internacional como lo es el Mundial de la FIFA.

Este torneo dará inicio en el próximo mes de junio. Sin embargo, desde meses antes se empieza a vivir toda la emoción del balompié en todo el planeta.

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De hecho, si usted es de los fanáticos que quiere empezar a palpitar todas las emociones del fútbol desde ya, les contamos que Netflix lanzará 4 documentales absolutamente imperdibles.

Netflix lanza 4 documentales para los amantes del fútbol

En Netflix es posible encontrar una gran cantidad de series y películas de gran emoción. Varias producciones han encantado de forma interminable a los usuarios de este servicio de ‘streaming’.

Sin embargo, otro punto fuerte en esta plataforma de ‘streaming’ son los documentales. Un gran cantidad de producciones se han encargado de analizar y presentar a profundidad varias temáticas.

Una de ellas es, sin dudas, el fútbol, y en este mes de mayo, Netflix profundizará este apartado en su catálogo, con el lanzamiento de cuatro documentales imperdibles.

1- James

El primero de ellos es, sin lugar a dudas, ‘James’. Netflix estrenará un gran trabajo enfocado en la carrera del astro colombiano, en tres capítulos brillantes.

Esta producción tendrá la participación de leyendas como Falcao, Sergio Ramos o Marcelo, y dará un vistazo profundo a la trayectoria de uno de los mejores colombianos de la historia.

Fecha de salida: 21 de mayo

2- Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy

En segundo lugar destaca otro repaso por la carrera de un histórico del balompié. El delantero inglés logró un hecho irrepetible, como lo fue el titulo de Premier League en 2016 con el Leicester City.

Vardy fue la gran estrella de este torneo, y aquí le contarán como se dio este triunfo y más detalles de la leyenda de Leicester.

Fecha de salida: 12 de mayo

2 más imperdibles

3- El autobús: La huelga de la selección francesa

El Mundial de 2010 fue uno de los más decepcionantes en la historia de Francia. ‘Les Blues’ cayeron en fase de grupos, y varios jugadores iniciaron una polémica enorme con su entrenador, Raymond Domenech.

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Este documental justamente explora esta huelga, en un viaje en el tiempo hasta el 2010.

Fecha de salida: 13 de mayo.

4- Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul

Una de las mayores gestas en la historia del fútbol es la final de la Champions League en 2005 en Estambul. El Liverpool logró una de las remontadas más grandes del balompié, al vencer al Milan.

En este caso podrá verlo al detalle en Netflix, con testimonios de los protagonistas.

Fecha de salida: 19 de mayo.