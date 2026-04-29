¿Qué pasa si Independiente Santa Fe gana, empata o pierde ante Platense en Copa Libertadores?

Independiente Santa Fe vivirá una jornada clave por Copa Libertadores este 29 de abril. El equipo de la capital deberá medirse a un nuevo choque en el torneo más prestigioso de Sudamérica con el objetivo de mejorar su posición.

El ‘albirrojo’ se medirá a Platense por la fecha 3 de esta competencia, en un choque que será clave para sus aspiraciones en este torneo.

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Si usted es hincha del equipo capitalino, y quiere tener en claros todos los escenarios posibles, aquí les contamos el panorama del ‘cardenal’.

Así va Santa Fe en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe ha vivido un comienzo complejo en la Copa Libertadores. El ‘león’ ha vivido varias pérdidas de puntos en el inicio de este torneo.

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Actualmente, el capitalino posee 1 punto en 2 partidos disputados, por lo que está posicionado como último en esta fase de grupos.

La marcha de esta tabla de posiciones va de la siguiente manera:

1- Corinthians – 6 puntos

2- Platense – 3 puntos

3- Peñarol – 1 punto

4- Independiente Santa Fe – 1 punto

Este 29 de abril, Santa Fe se medirá a Platense, uno de los equipos más sorpresivos de este inicio de Copa Libertadores, luego de derrotar a Peñarol, el gran campeón uruguayo.

Cabe recordar que en este torneo clasificarán los primeros 2 equipos de cada grupo. Por ende, Santa Fe deberá buscar empezar a sumar puntos de inmediato, con los que se posicione cerca de la clasificación.

¿Qué pasa si gana, empata o pierde?

Si no quiere perderse la fase de octavos de final, Independiente Santa Fe debe empezar a sumar desde este momento, para mejorar su panorama actual.

En caso de vencer Santa Fe conseguirá 3 puntos claves, sobre todo por estar en condición de visitante en Argentina. Por otro lado, un empate mejoraría su posición, aunque deberá esperar una caída de Peñarol frente a Corinthians para empezar a desmarcarse de los uruguayos.

Por último, si pierde este partido, el ‘albirrojo’ empieza a afrontar una realidad compleja en este torneo, por lo que sus opciones de clasificar serían infimas.

Si no quiere perderse este encuentro, puede seguirlo a partir de las 5:00 p.m. de este 29 de abril, desde Argentina, donde Platense ejercerá como local ante Independiente Santa Fe.