Esta es la millonaria cifra que pide el Atlético por Julián Álvarez: el Real Madrid se quedó corto

El Real Madrid protagonizó un polémico movimiento en el mercado de fichajes en las últimas horas. El equipo blanco confirmó a través de un comunicado oficial que llevó a cabo una oferta por los servicios de Julián Álvarez.

El argentino ha sido uno de los principales protagonistas de esta temporada, gracias a su juventud y su talento goleador, por lo que el Real Madrid le habría buscado para apuntalar su ataque.

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Frente a esto, los ‘merengues’ llevaron a cabo una oferta récord por 150 millones. Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó este acercamiento, y pide una cifra estratosférica que aquí le revelamos.

La millonarias cifra que le piden al Real Madrid por Julián Álvarez

El Real Madrid ha vivido días de gran movimiento en el mercado de fichajes. Florentino Pérez, presidente del club, en plena campaña de elecciones reveló que preparaba una oferta ‘galáctica’ por parte del club para este martes.

Claramente esto generó una gran cantidad de emoción y expectativa, sobre todo con rumores respecto a quien sería el nombre detrás de estos rumores.

Luego de mucha especulación, y una supuesta filtración de que se trataría de Michael Olise, el equipo blanco confirmó que esta oferta fue por Julián Álvarez.

El delantero argentino del Atlético de Madrid recibió el interés de los ‘merengues’ con una oferta de 150 millones de euros. Sin embargo, los ‘colchoneros’ rechazaron esta cifra.

De hecho, el equipo entrenado por Diego Simeone se remitió a la cláusula de rescisión, cifra que deberían pagar los ‘blancos’ si desean obtener a Álvarez.

Esta cifra es de 500 millones de euros, lo que rompería récords enormes para la historia del Real Madrid, y también del fútbol. Cabe recordar que el fichaje más caro en el fútbol ha sido el de Neymar por el PSG, quien compró al brasileño por 220 millones de euros.

Claramente esta cifra no sería alcanzada por el Real Madrid, quien habría desistido en su intento de adquirir al histórico delantero.

¿Era pura estrategia?

Luego de esto, frente a esta negociación, los amantes del balompié han mencionado la posibilidad de que este movimiento de mercado del Real Madrid sea pura estrategia.

Esto se debe a que el Barcelona también ha intentado llevarse a Julián Álvarez, por lo que el equipo ‘merengue’ habría hecho esta oferta para aumentar su precio.

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Claramente esto ha aumentado el furor de una de las rivalidades más grandes de España y del fútbol, aunque lo cierto es que el Atlético de Madrid se niega a vender a Julián Álvarez.