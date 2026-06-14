El Real Madrid cerca de oficializar a un nuevo fichaje ‘galáctico’: se lleva a una estrella de Inglaterra

El Real Madrid sorprendió a todos sus hinchas durante este 14 de junio. El equipo ‘blanco’ empezó a mover negociaciones por una gran estrella del fútbol inglés, y ya habría cerrado la llegada de un nuevo ‘galáctico’.

Luego de vencer las elecciones presidenciales, Florentino Pérez ha empezado a apuntalar refuerzos para la plantilla, como ha sido el caso de Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Jose Mourinho en la parte técnica.

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Estos jugadores esperan reforzar la defensa del equipo ‘merengue’, en conjunto con otra estrella que, de hecho, tendría todo arreglado para llegar al equipo en este mismo verano.

El Real Madrid cerca de oficializar un nuevo fichaje

Las últimas temporadas han dejado mucho que desear para los fanáticos del Real Madrid. El equipo español no ha podido volver a la senda de los títulos, a pesar de sus estrellas en ataque.

Este club acumula 2 temporadas sin poder alzar conquistas, y ante esto, su presidente, Florentino Pérez ha empezado a hacer movimientos agresivos en el mercado.

Luego de cerrar 2 llegadas brillantes para la defensa, como lo son: Denzel Dumfries desde el Inter, e Ibrahima Konaté desde el Liverpool, el Madrid cierra una nueva negociación en Inglaterra.

Según reveló a través de sus redes sociales el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid tendría cerrado por completo el fichaje de Marc Cucurella.

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Este lateral español milita en el Chelsea, equipo que habría acordado su traspaso al equipo ‘blanco’ por un aproximado de 55 millones de euros.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Por ahora Cucurella se enfoca en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con España. Sin embargo, luego de esto pondría rumbo a Madrid, para sellar su firma con su nuevo club.

Este es un nuevo fichaje para el Real Madrid, que con esto aseguraría una dupla de laterales totalmente nueva, quienes se suman a Trent-Alexander Arnold y Álvaro Carreras, quienes ya estaban presentes en las filas del club en la última temporada.