Álvaro Montero cerca de dar el salto a un grande de Sudamérica: este sería su nuevo club

Álvaro Montero ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes porteros en Colombia de los últimos años. Este guardameta ha demostrado su talento tanto en el fútbol de clubes, como con la ‘tricolor’ cuando ha tenido la oportunidad.

Su buen nivel le ha permitido convertirse en uno de los convocados para el Mundial de 2026, por lo que este mes de junio será uno de los más importantes de su carrera.

Sin embargo, sumado a esto, Montero podría protagonizar un cambio de aires en su carrera, que lo llevaría a uno de los equipos más grandes de Sudamérica y aquí les contamos los detalles.

¿Álvaro Montero rumbo a un grande de Sudamérica?

Indudablemente, el cariño del público colombiano hacia Álvaro Montero ha sido notable en los últimos años, sobre todo en el caso de los capitalinos. Este guardameta protegió por varios semestres la valla de Millonarios.

Gracias a puesto, su visibilidad se hizo notable en todo el continente, por lo que logró un traspaso de gran importancia hace algunos meses rumbo a Vélez Sarsfield de Argentina.

Allí Montero ha vuelto a mantener su gran nivel sobre los 3 postes. De hecho, ha recibido el interés de nuevos clubes en todo el continente.

De hecho, uno de ellos estaría preparado para llevar a cabo un movimiento fuerte por el colombiano en el próximo mercado. Boca Juniors busca guardameta, y Montero sería uno de los favoritos.

Luego de algunas inconsistencias en el nivel de Agustin Marchesin, el equipo ‘xeneize’ buscaría otro arquero que acompañe a Leandro Brey.

Frente a esto, Montero se muestra como una de las opciones más destacadas. El periodista Germán García Grova reveló en sus redes sociales que este interés existe, y de hecho, ya se habrían comunicado con el entorno del jugador.

Por el momento, estas negociaciones están en etapas tempranas. Aunque, el equipo de azul y oro espera avanzar en estos contactos por el talentoso arquero.

🚨#Boca avanza por Álvaro Montero



📍El club 🇦🇷 se comunicó con el entorno del arquero 🇨🇴 para hacerle saber el interés.



📌La ficha del jugador pertenece a #Millonarios pero #Velez comunicó que ejecutará la opción de US$1.8M y le ✍🏾 tres años de contrato. pic.twitter.com/gpYZazYZdO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) June 10, 2026

Cabe recordar que su ficha aun le pertenece a Millonarios, aunque Vélez Sarsfield esperaría ejecutar su opción de compra, por el buen nivel mostrado por el colombiano.