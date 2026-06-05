Revelan el nombre del misterioso jugador por el que el Real Madrid prepararía oferta de 150 millones: rompería récords

El Real Madrid se prepara para ser uno de los grandes protagonistas de este mercado de fichajes de 2026. El equipo ‘merengue’ sueñan con reforzar su plantilla, para así volver a conseguir triunfos claves con los que lleguen a conseguir los mejores trofeos.

El club español lleva 2 cursos consecutivos en los que no ha podido conseguir ningún título. A pesar del gran nivel de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, el equipo blanco se ha quedado corto.

Frente a esto, los hinchas piden grandes fichajes, y de hecho, este club se prepararía para romper un gran récord con el que sería su fichaje más caro de la historia.

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Florentino Pérez, con motivo de su campaña para las próximas elecciones presidenciales, confirmó que el Real Madrid prepara una gran oferta por 150 millones, con el objetivo de conseguir un fichaje legendario.

¿Quién es el nuevo fichaje del Real Madrid?

Actualmente el Real Madrid atraviesa varios momentos de cambio. Luego de fallar en su intento de conseguir títulos durante la temporada 2025-2026, el equipo ‘blanco’ está bajo fuertes críticas.

Por un lado, este equipo se prepara para grandes cambios en el mercado de fichajes. Sin embargo, también podría vivir importantes modificaciones de mando, ya que afrontará elecciones presidenciales en las próximas semanas.

Uno de los candidatos será, por supuesto, Florentino Pérez, quien ha estado al mando del club por varios años. Su gran contrincante será Enrique Riquelme, un postulante que promete grandes cambios para el equipo, incluida la llegada de Erling Haaland.

Como respuesta a esto, Florentino dio una gran entrevista el pasado 4 de mayo, donde reveló 2 fichajes, 1 nuevo técnico, como lo son Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Jose Mourinho y 1 oferta que romperá récords.

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El Real Madrid prepara 150 millones para una oferta que confirmaría su fichaje más caro de la historia. Según reveló Pérez, este acercamiento será por un jugador que juega en un equipo de Champions League, y que representará un golpe al mercado similar al de Cristiano Ronaldo en su momento.

Del mismo modo, este empresario confirmó que no es un jugador de Premier League, por lo que varios hinchas especulan con posibles nombres.

Algunos de ellos son: Joao Neves, Vitinha, Julián Álvarez, Lautaro Martínez o Desiré Doué. De hecho, Fabrizio Romano confirmó que este sería Michael Olise.

Por el momento no se ha confirmado de cual se trata de manera oficial, aunque todo se revelaría el próximo martes.