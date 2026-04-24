El ‘Pibe’ Valderrama reveló la millonaria cifra que le ofrecieron por cortarse el cabello: es inimaginable

El ‘Pibe’ Valderrama es, sin lugar a dudas, una de las mayores figuras en la historia del fútbol en Colombia. Este mediocampista encantó al mundo del balompié gracias a su talento sobre la cancha, y su capacidad de manejar los hilos de sus equipos.

Este jugador tuvo varios elementos característicos durante su estadía en el fútbol profesional. Uno de ellos era su calidad, pero, sin lugar a dudas, otro era la gran cabellera que siempre lo acompañó en cada una de sus presencias en la cancha.

Más noticias: ¿Quién es el único futbolista colombiano que ganó dos Champions League? Fue en 2016 y 2017

El ‘Mono’ logró convertir su melena amarilla en un icono indudable de la historia del fútbol. De hecho, el propio Valderrama reveló que le llegaron a ofrecer una cifra millonaria a cambio de cortarse el cabello, y aquí se lo contamos.

La millonada que rechazó el ‘Pibe’ Valderrama por cortarse el cabello

Para nadie es un secreto que, el ‘Pibe’ Valderrama fue una de las grandes estrellas del mundo del fútbol para la década de los ’90’s. Esta estrella colombiana cautivó a Sudamérica y Europa con un estilo indudable.

Esta estrella llegó a pasar por clubes de la talla de Montpellier y Real Valladolid en Europa, mientras que también dijo presente en equipos de Colombia del peso de Independiente Medellín, Unión Magdalena o Deportivo Cali.

La calidad de este jugador fue tan indudable, varios expertos del deportes se fijaron en él, e incluso también lo hicieron varios millonarios y marcas.

De hecho, algunas de ellas llegaron a ofrecerle dinero a cambio de cortarse su icónica cabellera. En una reciente entrevista para ‘Fútbol de Primera’, Valderrama confesó la enorme cifra que llegó a escuchar.

Según el exjugador colombiano, le llegaron a ofrecer 2 millones de dólares a cambio de cortarse el cabello, lo que sin dudas, dejó a varios perplejos en las redes sociales.

Más noticias: Real Madrid cerca de perder a su primer fichaje para el 2027: es una estrella del fútbol mundial

Valderrama explicó que esto sucedió antes de la Copa del Mundo de 1994, donde participó. El ‘Pibe’ aseguró que su respuesta fue un tajante “no”, y hasta dijo que no lo haría ni por cinco millones.

Sin lugar a dudas, Valderrama y su melena rubia han sido parte indudable del fútbol, y así lo tiene claro el exjugador, quien asegura que él decide por su vida y por historia, por lo que prefiere no cortar su cabello.