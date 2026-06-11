Grave baja de último minuto: figura se baja del Mundial 2026 a horas del inicio

El Mundial de 2026 vive una de sus jornadas más importantes en este 11 de junio. Después de 4 años de espera, los amantes del fútbol vuelven a vivir la inauguración de un torneo de este calibre, con grandes estrellas desde la cancha.

Figuras legendarias estarán presentes en este torneo. Sin embargo, una de ellas sorprendió durante las últimas horas, luego de confirmar que se baja del torneo.

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La Copa del Mundo pierde a una de sus grandes figuras a pocas horas del inicio, y en caso de que no lo sepa, aquí les tenemos los detalles.

Figura se baja del Mundial 2026 a horas del inicio

El Mundial 2026 presenta gran emoción desde este 11 de junio. El partido inaugural será entre México y Sudáfrica, quienes sueñan con conseguir su primer triunfo en esta competencia que prepara momentos imperdibles.

Si usted es uno de los fanáticos del balompié, seguramente quiera ver a los mejores jugadores de este deporte durante este mes.

Sin embargo, una de las figuras más importantes de las selecciones importantes se vio obligado a bajarse de la competencia a pocas horas de su inicio.

Abde Ezzalzouli se pierde el torneo. Este es uno de los delanteros más importantes y desequilibrantes de la selección de Marruecos, quien se perfila para ser la gran revelación de la competencia.

Este atacante pasó por el Barcelona hace algunos años, donde demostró su talento, y aunque Marruecos confiaba en demostrar su talento nuevamente, la lesión lo impedirá.

Abde estará de baja por 1 mes completo, a causa de un esguince en su rodilla, que sufrió en uno de los reieintes amistosos de esta competencia.

Cabe recordar que el debut de Marruecos está pautado para el próximo 13 de junio, cuando se mida a la selección de Brasil.

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Marruecos sufrió esta baja, y a esto también se sume la pérdida de Nayef Aguerd, uno de sus defensores más destacados, por lo que su plantilla tiene bajas importantes.

🚨🇲🇦 OFFICIAL: Ez Abde and Nayef Aguerd miss the World Cup due to injury.



Marwane Saâdane and Amine Sbaï will be the replacements. 🏆🌎 pic.twitter.com/kXH4Drjs8e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Lo cierto es que la emoción por el Mundial de 2026 está a nada de empezar, y los fanáticos esperan gran disfrute durante todo el mes de junio.