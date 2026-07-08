Las 3 eliminaciones más dolorosas de Colombia en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: Suiza suma a la lista

Colombia vivió una de las tardes más tristes de su historia deportiva reciente el pasado 8 de julio. El equipor ‘tricolor’ perdió en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un partido en el que se midió al combinado de Suiza.

Los ‘helvéticos’ vencieron a Colombia por tanda de penales, luego de fallos inesperados por parte de Davinsons Sánchez y Jaminton Campaz.

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El equipo ‘cafetero’ no pudo vencer a este seleccionado europeo, y se suma a otra de las dolorosas eliminaciones que ha sumado la ‘tricolor’ en la historia de este torneo. Aquí les recordamos algunas de ellas.

Las 3 eliminaciones más dolorosas de Colombia en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Colombia ha dejado participaciones importantes en la Copa Mundial de la FIFA. En los últimos años, este equipo ha destacado, e incluso logrado su presentación más importante en la historia del torneo.

La ilusión de lo hinchas por la ‘tricolor’ ha sido total. Aun así, las eliminaciones también han sido dolorosas, sobre todo en instancias finales.

El equipo cafetero cayó 2 veces en penales en los últimos años, y por supuesto que esto ha dolido profundamente. No obstante, aquí les tenemos las 3 eliminaciones más dolorosas para Colombia.

Copa Mundial de la FIFA 1994

Sin lugar a dudas, la primera de ellas es la de 1994. Colombia llegaba con un gran invicto a este torneo, y de hecho, se posicionó como uno de los favoritos a dar el gran golpe en el torneo.

Con jugadores históricos de la talla de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, o Faustino Asprilla, Colombia confiaba en demostrar su poderío, pero cayó derrotada en fase de grupos.

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Esta es, sin dudas, la más lamentable, especialmente por incluir el triste fallecimiento de Andrés Escobar días después.

Copa Mundial de la FIFA 2014

La mejor participación de Colombia en la historia de este icónico torneo fue en 2014. En ese momento la ‘tricolor’ logró un rendimiento notable, y a su vez derrotar a Uruguay en octavos de final.

Sin embargo, en cuartos de final chocó ante la barrera de Brasil. La ‘canarinha’ se impuso por 2 goles a 1, y Colombia se quedó en el camino.

Dicha caída es una de las más dolorosas, sobre todo por el recordado llanto de James Rodríguez en el campo.

Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta triste caída se sumó a la lista el pasado 7 de julio. Colombia llegaba con la confianza de poder repetir lo conseguido en 2014.

A pesar de esto, la ‘tricolor’ perdió en la tanda de penales frente a un combinado de Suiza que igualó su mejor participación en la historia de este torneo.

Sin dudas, estas eliminaciones han dejado marca en la historia de la Selección Colombia, y por supuesto, en todos sus aficionados.