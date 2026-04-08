Este es el mejor videojuego de fútbol en la historia según expertos: ¿Es de FIFA o de PES?

Los videojuegos de fútbol son, sin dudas, unas de las mayores atracciones en la industria del ‘gaming’. Los amantes del deporte rey unen pasiones en este terreno, por lo que los títulos del balompié se han convertido en una tradición.

Dentro de este universo han existido 2 grandes franquicias como es el caso de FIFA (actualmente EAFC) o PES (actualmente E-Football), sagas que llegaron a lanzar varios títulos brillantes para la era moderna del ‘gaming’.

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A pesar de esto, ambas franquicias se encuentran en horas bajas por fuertes críticas por parte de sus seguidores. Aun así, en este caso recordaremos sus momentos más dorados para hablarles sobre el mejor videojuego de fútbol de la historia.

¿Cuál es el mejor videojuego de fútbol de la historia?

Indudablemente, el fútbol es uno de los deportes más pasionales de la historia. El éxito de este entretenimiento ha permitido que se lleve comercialmente a otras industrias, como lo es la de los videojuegos.

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Desde la década de los ’90’s varios títulos han intentado emular la emoción vivida en el terreno de juego, y el talento de grandes deportistas del balompié.

Aun así, este campo ha presenciado la batalla de 2 grandes desarrolladoras: Konami y Electronic Arts. Ambos brillaron en su momento, y se rotaron el reinado de esta industria.

Sin embargo, en este caso elegiremos a uno como el rey de este sector. Para ello tomaremos en cuenta la puntuación de Metacritic, un sitio web especializado en la puntuación de videojuegos.

De acuerdo con este sitio web, el mejor videojuego de la saga FIFA es el ‘FIFA 10’ este logró una puntuación de 90 sobre 100, especialmente en su edición de Xbox 360.

Aun así, este puntaje ha sido alcanzado en otras ocasiones por esta franquicia, como fue el caso de ‘FIFA 12’ o ‘FIFA 13’.

No obstante, en este caso, la corona es para Konami, con un título que salió hace más de 2 décadas. Se trata del ‘ISS Pro Evolution’.

Este videojuego alcanzó un puntaje de 94, siendo el mejor de esta batalla del fútbol en los videojuegos. Dentro de este apartado los 3 mejores son:

‘ISS Pro Evolution’ – 94 puntos

‘Pro Evolution Soccer 2’ – 93 puntos

World Soccer Winning Eleven 7 International – 93 puntos