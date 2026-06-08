¿Qué se lleva el gran ganador de la Liga BetPlay 2026-1? Muchos hablan del “millonario” premio

Muchos partidos dieron paso a lo que es la gran final del fútbol profesional colombiano; en esta oportunidad, Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla se encuentran en el estadio Atanasio Girardot de Medellín para jugar la gran final de la Liga BetPlay. Esto no será nada fácil teniendo en cuenta cómo se jugó el primer partido, en donde el tiburón se quedó con el triunfo.

El gran ganador de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 no solo se va a coronar como el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano, sino que también podrá sumar una nueva estrella a su escudo y celebrar por todo lo alto. Además de esto, también van a poder ganar algo de dinero extra, ya que el premio en cada oportunidad sigue subiendo cada vez más.

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¿Cuánto dinero se gana el campeón de la Liga BetPlay 2026-1?

Según se dio a conocer por los organizadores de este torneo, el gran campeón de la Liga BetPlay 2026-1, que en esta oportunidad puede ser Junior de Barranquilla o Atlético Nacional, tendrá la oportunidad de llevarse una alta suma de dinero a casa.

El millonario premio que se llevará el gran campeón de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1 será de 500 mil dólares, es decir, $1.908.143.500 o un poco más. Esta fue la suma que se entregó al último campeón y que, según se había dicho, se iba a mantener para este 2026.

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Sin embargo, este no sería el único premio, sino que los patrocinadores de cada equipo también ofrecen algunos incentivos económicos a los jugadores por sumar un nuevo triunfo a su historia y dar mayor visibilidad a las marcas. Pero estas sumas de dinero no se suelen dar a conocer en todas las oportunidades, sino que se manejan bajo total confidencialidad.

También, el campeón del primer semestre del año, logra recibir mucho más dinero que el segundo, teniendo en cuenta que recibe un incentivo por parte de la Conmebol, al ser uno de los equipos que va a tener presencia en el torneo de la Copa Libertadores 2027. Así que todo esto suma al premio general que recibe el equipo por poder avanzar y quedarse con el campeonato final.