Los mejores resultados para su polla de la Copa Mundial de la FIFA 2026 HOY 22 de junio, según expertos

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa por todo lo alto. La gran pasión por este torneo se vive de manera destacada, gracias a la presencia de partidos imperdibles que han tenido lugar en los últimos días.

Grandes equipos han brillado desde el pasado 11 de junio, cuando dio inicio este torneo, sobre todo con la presencia de figuras icónicas.

La emoción de los fanáticos por este torneo ha sido notable, sobre todo con varias costumbres de año mundialista, como ha sido el caso de llenar el álbum Panini, o también hacer pollas futboleras.

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Si usted es uno de los que llena su polla, con el objetivo de demostrar su capacidad de pronósticar partidos de fútbol, aquí les contamos los mejores resultados para HOY 22 de junio.

Los mejores resultados para su polla de la Copa Mundial de la FIFA 2026 HOY 22 de junio

SIn lugar a dudas, la pasión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado varios resultados inesperados. Equipos destacados han sorprendido, sobre todo con empates, o hasta victorias frente a equipos históricos.

Cabo Verde o Costa de Marfil han dado actuaciones que muchos no esperaban. Esto, por supuesto, ha encantado a miles de fanáticos. Sin embargo, también ha complicado varias pollas.

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Si usted ha sido uno de los que ha acumulado más fallos que aciertos en su polla, les tenemos los mejores resultados para hoy, de acuerdo con las casas de apuestas.

La programación de partidos para HOY 22 de junio es:

Argentina vs Austria – 12:00 p.m.

Francia vs Irak – 4:00 p.m.

Noruega vs Senegal – 7:00 p.m.

Jordania vs Argelia – 10:00 p.m.

Esta jornada estará marcada por varios partidos destacados, y sobre todo por el regreso de Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes brillaron en sus debuts.

De acuerdo con WPlay y sus cuotas, los resultados más probables para estos encuentros son:

Argentina 1-0 Austria

Francia 3-0 Irak

Noruega 1-1 Senegal

Jordania 0-1 Argelia

Sin lugar a dudas, esta jornada será imperdible, por lo que los fanáticos del fútbol volverán a estar frente a sus televisores para vivir toda la emoción de un torneo que, por supuesto, ha sido todo un éxito para los amantes del balompié.