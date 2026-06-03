Real Madrid tendría cerrados los 2 primeros fichajes de su nueva era: son estrellas mundiales

El Real Madrid afronta momentos claves de cambio. Luego de estar 2 temporadas sin trofeos, los fanáticos del equipo merengue sueñan con mejorar el panorama, y mejorar el rendimiento de un club que ya está lleno de estrellas.

Para ello, el club blanco confía en presentar cambios importantes sobre el campo, sobre todo con la llegada de figuras como Jose Mourinho al banquillo.

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De hecho, para esta nueva era, el Real Madrid ya tendría acordados dos nuevos fichajes, con figuras claves para mejorar el rendimiento en la cancha.

El Real Madrid habría acordado 2 fichajes

Para nadie es un secreto que el Real Madrid es uno de los equipos más grandes de Europa. El equipo blanco ha logrado triunfos brillantes en su historia, sin embargo, este club atraviesa un momento difícil.

A causa de varias derrotas inesperadas, y disputas en el vestuario, el equipo blanco ha estado fuera de la disputa de los grandes títulos.

A pesar de esto, el club confía en mejorar su rendimiento de cara a la próxima temporada, y para ello espera reforzar la dirección técnica, pero también el plantel sobre la cancha.

Desde el banquillo, el Real Madrid tendría preparada la llegada de Jose Mourinho, un entrenador que ya pasó por la dirigencia hace más de 1 década.

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Sin embargo, también empezaría a reforzar su plantel, y de hecho, ya tendría acordados 2 fichajes de fichajes claves.

El primero de ellos sería Ibrahima Konaté. Este defensor de origen francés milita en el Liverpool de Inglaterra, aunque, está cerca de quedar libre por no renovar su contrato.

Este equipo español estaría al tanto de esta situación, por lo que firmaría a este defensor de forma totalmente gratuita para mejorar su zaga central.

Dicha incorporación sería de gran importancia. Sin embargo, se prepararía otro fichae que mejoraría a los laterales del club.

Se trataría de Denzel Dumfries, lateral derecho de Paises Bajos que actualmente milita en el Inter de Milán. Este jugador llegaría próximamente al Real Madrid, a cambio de 20 millones de euros.

Sin lugar a dudas, ambos fichajes esperan mejorar a este club, que también confía en vender a algunos jugadores que no han dado con el rendimiento esperado.

Por el momento estos fichajes no son oficiales por parte del Real Madrid, aunque sus negociaciones estarían avanzadas y podrían concretarse en los próximos días.