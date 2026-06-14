Viralizan último video de ‘Gaspi’ con vida: se encontró con otra streamer en Brasil

La noticia del fallecimiento de ‘Gaspi’ ha llenado de tristeza a los amantes de YouTube y las redes sociales. Este icónico ‘streamer’ enamoró a miles de fanáticos, gracias a su humor negro, y un estilo inconfundible en sus videos.

Esta tragedia fue confirmada durante este 14 de junio, luego de que el argentino estuviera envuelto en un choque entre 2 helicópteros que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil.

Sin lugar a dudas, esta noticia generó una cantidad enorme de reacciones en redes sociales. De hecho, hace pocos minutos se viralizó el que sería el último video de Gaspi con vida.

Viralizan último video de ‘Gaspi’ con vida

Indudablemente, ‘Gaspi’ fue una de las personalidades más destacadas y reconocidas de las redes sociales en los últimos años. El humor negro del argentino se volvió característico, lo que le permitió acumular varios seguidores.

‘Gaspi’ había estado un poco alejado de las redes en el último tiempo, luego de aplicar un cambio en su estilo de vida. Sin embargo, el argentino habría preparado su regreso.

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Esto lamentablemente no pudo darse, luego de su inesperado fallecimiento en Brasil. El argentino, de hecho, fue grabado pocas horas antes de este accidente.

El youtuber se cruzó por las calles de Brasil con Emetsuki, otra ‘streamer’. Ella se encontraba en una transmisión en dicho país, y aprovechó para saludar a ‘Gaspi’.

El ultimo video de Gaspi…



La vida da muchisimas vueltas y muchisimas veces es injusta 💔 pic.twitter.com/GcY1b4Qe9K — 𝘼𝙙𝙖𝙢. (@gxldeadam) June 14, 2026

Sin lugar a dudas, este momento ha generado gran conmoción, incluso para la propia Emetsuki, quien en redes publicó una foto junto al youtuber, y aseguró que él solo se encontraba de escala.

Vine a brasil y me encontre con gaspi 😀 pic.twitter.com/qPAtcpkrym — EmetSuki (@EmetSuki) June 13, 2026

Indudablemente, el fallecimiento de ‘Gaspi’ es uno de los más inesperados y tristes de los últimos meses en redes sociales, y así se ha notado en los perfiles de varios famosos.

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Distintos ‘streamers’ y youtubers han aprovechado para recordar sus momentos junto a ‘Gaspi’, y darle las condolencias tanto a sus seguidores, como a sus seres queridos por este deceso que ha llenado de sorpresa y luto a todos los fanáticos de esta industria del internet.