Este es el mejor gol de la historia según la FIFA: Fue en 1986 y es considerado el ‘gol del siglo’

En la historia de la FIFA han existido una amplia cantidad de goles que han marcado época. Varios tantos han generado emociones incontables, para miles de fanáticos quienes han vivido de forma apasionadamente la furia del fútbol.

El balompié ha contado con una cantidad enorme de goles en su historia. Muchos de ellos han acabado por ser legendarios, y han resultado determinantes en torneos de importancia enorme como la Champions League o la Copa del Mundo.

Gracias a esto, y a la magnitud de muchos tantos, elegir un gol como el mejor de la historia puede ser subjetivo y materia de debate.

No obstante, hace algunos años, la máxima entidad del fútbol eligió uno en particular como el mejor. Esto al punto de destacarlo como el ‘gol del siglo’.

El mejor gol de la historia, según la FIFA

El Siglo XX es uno de los más importantes en la historia del fútbol. Este no solo fue el protagonista de la globalización del balompié, sino que también presentó el inicio de los mundiales.

Varias estrellas y partidos inolvidables brillaron dentro de esta competencia, y del universo del fútbol, a partir de jugadas brillantes, o goles que quedaron tatuados en la memoria.

Muchos tantos legendarios fueron marcados en esta época, y resultaron absolutamente determinantes para la historia del fútbol como se conoce hoy en día.

Sin embargo, hay uno en particular que resulta histórico. Incluso, la propia FIFA lo llevó a considerar como el ‘gol del siglo’.

Este fue en 1986, y fue protagonizado por uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, como lo es el argentino Diego Armando Maradona.

En dicho año, Maradona logró coronarse campeón del mundo con Argentina, en la Copa Mundial de México ’86. Allí el astro demostró su talento y anotó varios tantos inolvidables.

Sin embargo, hay uno en particular que se lleva la corona de los mejores goles en la historia del balompié. Se trata del segundo gol marcado por Maradona a Inglaterra en cuartos de final de dicha competencia.

El delantero sorprendió al mundo al eludir a todo el equipo inglés desde mitad de cancha, para definir con suavidad al arco, en un gol que se convirtió en un grito unido para todo un país.

Este gol fue clave para Argentina, y fue seleccionado como el ‘gol del siglo’, a partir de una encuesta dentro del sitio web de la FIFA durante el Mundial de Corea-Japón 2002.