TODOS los equipos colombianos que han sido campeones en año de Mundial: ¿A cuál le trae suerte?
El Mundial 2026 se prepara para arrancar, pero los amantes del FPC también tienen un ojo en el campeonato local.
El Mundial 2026 se prepara para arrancar, pero los amantes del FPC también tienen un ojo en el campeonato local.
Este 2026 será un año lleno de emociones en el mundo del fútbol. Más allá de la gran cantidad de campeonatos locales que ven acción alrededor del planeta, todos los fanáticos se detendrán en junio frente a sus televisores por el Mundial.
Luego de 2022, vuelve a haber un año mundialista donde varios países lucharán en el todo por el todo con la ambición de conseguir la mayor corona de este deporte.
Más noticias: Programación de partidos de la Liga BetPlay del 7 al 10 de marzo: Millonarios, Atlético Nacional y más
Por ello, para destacarlo uniremos los mundiales con el FPC, y les recordaremos todos los equipos colombianos que han sido campeones del torneo local en medio de un año de Copa del Mundo.
Sin lugar a dudas, en año de mundial, el balompié se estremece totalmente. Miles de fanáticos en todo el planeta desean con ansias poder ver la Copa del Mundo, y así disfrutar de todas las emociones del balompié.
Actualmente varios seleccionados están en preparación. Sin embargo, mientras esto transcurre, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano luchan con la ambición de alzar el trofeo nacional en año mundialista.
Este ha sido un lujo que pocos equipos han podido darse, a pesar de la larga historia que acumulan ambos campeonatos.
Aunque los mundiales empezaron en 1930, cabe recordar que el profesionalismo llegó al fútbol en Colombia en 1948. Por ende, el primer año en el que hubo coincidencia entre FPC y Copa del Mundo es 1950.
Más noticias: Luis Suárez rompió importante marca en el fútbol europeo: es historia para Colombia
Si no recuerda a todos los equipos colombianos que han sido campeones del país en año mundialista, aquí se lo recordamos.
1950: Once Caldas
1954: Atlético Nacional
1958: Independiente Santa Fe
1962: Millonarios
1966: Independiente Santa Fe
1970: Deportivo Cali
1974: Deportivo Cali
1978: Millonarios
1982: América de Cali
1986: América de Cali
1990: América de Cali
1994: Atlético Nacional
1998: Deportivo Cali
2002: América de Cali e Independiente Medellín
2006: Deportivo Pasto y Deportivo Cúcuta
2010: Junior de Barranquilla y Once Caldas
2014: Atlético Nacional e Independiente Santa Fe
2018: Deportes Tolima y Junior de Barranquilla
2022: Atlético Nacional y Deportivo Pereira
Frente a esto, los equipos a los que les ha traido mayor suerte el FPC en año mundialista son: Atlético Nacional y América de Cali, ambos con 4 títulos.
Por el momento, para sumar este nuevo año quedará esperar a ver que seleccionado levanta el Mundial en el mes de julio, y que equipos resultan campeones del FPC en este emocionante 2026.