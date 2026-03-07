TODOS los equipos colombianos que han sido campeones en año de Mundial: ¿A cuál le trae suerte?

Este 2026 será un año lleno de emociones en el mundo del fútbol. Más allá de la gran cantidad de campeonatos locales que ven acción alrededor del planeta, todos los fanáticos se detendrán en junio frente a sus televisores por el Mundial.

Luego de 2022, vuelve a haber un año mundialista donde varios países lucharán en el todo por el todo con la ambición de conseguir la mayor corona de este deporte.

Más noticias: Programación de partidos de la Liga BetPlay del 7 al 10 de marzo: Millonarios, Atlético Nacional y más

Por ello, para destacarlo uniremos los mundiales con el FPC, y les recordaremos todos los equipos colombianos que han sido campeones del torneo local en medio de un año de Copa del Mundo.

Todos los equipos colombianos que han sido campeones en año de Mundial

Sin lugar a dudas, en año de mundial, el balompié se estremece totalmente. Miles de fanáticos en todo el planeta desean con ansias poder ver la Copa del Mundo, y así disfrutar de todas las emociones del balompié.

Actualmente varios seleccionados están en preparación. Sin embargo, mientras esto transcurre, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano luchan con la ambición de alzar el trofeo nacional en año mundialista.

Este ha sido un lujo que pocos equipos han podido darse, a pesar de la larga historia que acumulan ambos campeonatos.

Aunque los mundiales empezaron en 1930, cabe recordar que el profesionalismo llegó al fútbol en Colombia en 1948. Por ende, el primer año en el que hubo coincidencia entre FPC y Copa del Mundo es 1950.

Más noticias: Luis Suárez rompió importante marca en el fútbol europeo: es historia para Colombia

Si no recuerda a todos los equipos colombianos que han sido campeones del país en año mundialista, aquí se lo recordamos.

1950: Once Caldas

1954: Atlético Nacional

1958: Independiente Santa Fe

1962: Millonarios

1966: Independiente Santa Fe

1970: Deportivo Cali

1974: Deportivo Cali

1978: Millonarios

1982: América de Cali

1986: América de Cali

1990: América de Cali

1994: Atlético Nacional

1998: Deportivo Cali

2002: América de Cali e Independiente Medellín

2006: Deportivo Pasto y Deportivo Cúcuta

2010: Junior de Barranquilla y Once Caldas

2014: Atlético Nacional e Independiente Santa Fe

2018: Deportes Tolima y Junior de Barranquilla

2022: Atlético Nacional y Deportivo Pereira

Frente a esto, los equipos a los que les ha traido mayor suerte el FPC en año mundialista son: Atlético Nacional y América de Cali, ambos con 4 títulos.

Por el momento, para sumar este nuevo año quedará esperar a ver que seleccionado levanta el Mundial en el mes de julio, y que equipos resultan campeones del FPC en este emocionante 2026.