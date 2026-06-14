¿Qué significan las letras AA y AAA de las pilas? Diferencias y explicación: Pocos lo saben

Las pilas han sido uno de los elementos más importantes de las últimas décadas en lo que a energía se refiere. Estos pequeños dispositivos funcionan como baterías que permiten el funcionamiento de varios artefactos.

Si bien con el paso de los años el uso de las pilas ha quedado obsoleto, muchos elementos de fabricación a inicios de siglo las siguen usando.

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Dentro de los tipos de pilas existen varias clases, las cuales son clasificadas a partir de letras A. Las más comunes son las AA y las AAA, si usted desconoce las diferencias entre estas dos, aquí se lo explicamos.

¿Cuál es la diferencia entre pilas AA y AAA?

La llegada amplificada de las pilas al mundo de la tecnología se dio en el siglo XX. En aquel momento, ante la creación de nuevos artefactos para la humanidad, cada empresa se encargaba de crear sus propias baterías.

Claramente esto era útil, pero, también creaba una gran cantidad de problemas, ya que cada pila servía solo para su artefacto. Una vez que estas se quedaban sin energía, se debía comprar una nueva para ese mismo dispositivo.

Para evitar esto, y universalizar el modelo de las pilas, desde la Comisión Electrotécnica Internacional se decidió regular el tamaño de estas baterías, y clasificarlas por letras.

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En su particularidad, las letras A no tienen otro significado que la diferenciación de tamaño entre una pila y otra. AA le corresponde a un tamaño más pequeño, mientras que AAA va para uno más grande.

Esta clasificación hizo que el uso de las pilas fuera universalizado y más sencillo, por lo que las baterías pasaron a la historia como uno de los transmisores de energía más importantes en la era moderna de la tecnología, incluso con el paso de los años.

Con el tiempo las baterías han disminuido incluso de mayor forma su tamaño. De hecho, también se pueden encontrar las pilas AAAA, que corresponden a unas incluso más pequeñas, para dispositivos bastante específicos en su haber.

Sin lugar a dudas, la existencia de las baterías fue clave durante el siglo XX e inicios de este XXI, y aunque la energía es transmitida en cada vez más formas, las pilas siguen siendo de gran importancia en la humanidad.