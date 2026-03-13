¿Ya no se va? Selección de Irán responde a Trump y lanza duro mensaje sobre el Mundial 2026

El fútbol asiático se encuentra en un momento de incertidumbre después de que el pasado miércoles 11 de marzo el ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, anunciara que la Selección de Irán podría no participar en el Mundial 2026.

La decisión todavía no se ha hecho oficial ante la FIFA, pero ya genera preguntas sobre qué selecciones podrían aprovechar la oportunidad y cómo se reorganizarían los cupos de la zona asiática.

Le puede interesar: ¿Qué selección reemplazará a Irán en el Mundial 2026? Esto dice el Reglamento FIFA tras la salida de los asiáticos

El ministro Donyamali explicó que la situación responde a un contexto político y de seguridad: “Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”.

Hizo referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero, que terminaron con la vida de Ali Jamenei, y agregó: “A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

La selección Iraní le respondió de manera contundente a Donald Trump

La Selección de Irán también respondió al mensaje de Donald Trump sobre su posible participación. El expresidente dijo: “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad. Gracias por su atención a este asunto”.

Necesita saber: Este es el mejor gol de la historia según la FIFA: Fue en 1986 y es considerado el ‘gol del siglo’

La respuesta del conjunto persa fue directa y contundente: “Nadie puede sacar a la Selección de Irán de la Copa del Mundo. Más bien, el país que debería ser eliminado es el que lleva el título de ‘anfitrión’, pero que no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan”.

En lo deportivo, la salida de Irán podría beneficiar a otras selecciones asiáticas. Según el reglamento de la FIFA, apartado 6.7, “si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”.

¿Quién podría quedarse con el puesto de Irán en el Mundial 2026?

La selección mejor posicionada sería Irak, que jugará el repechaje internacional el 31 de marzo en Monterrey, México, frente al ganador de la semifinal entre Bolivia y Surinam. En caso de avanzar, Emiratos Árabes Unidos, que perdió ante Irak en el play-off asiático, podría entrar al repechaje.

Sin embargo, la federación iraquí ya alertó sobre problemas logísticos: “Debido al cierre del espacio aéreo, nuestro entrenador no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos, y varias embajadas permanecen cerradas, lo que impide que jugadores y personal obtengan visas”.