Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026 ¿En cuál quedó Colombia?

La Selección Colombia terminó su último partido del año con una victoria clara frente a Australia. El encuentro amistoso, disputado este martes 18, finalizó 3-0 y dejó buenas sensaciones para el equipo nacional. James Rodríguez abrió el marcador con un penal, seguido por un gol de Luis Díaz, mientras que Jefferson Lerma selló el resultado con el tercer tanto.

Con este triunfo, la ‘tricolor’ cierra su preparación de 2025 enfocada en el próximo gran reto: el Mundial 2026. Este torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, con la participación de 48 selecciones. Colombia ya tiene su cupo asegurado y espera conocer a sus rivales en la primera fase.

Le puede interesar: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? sería antes del Mundial 2026

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

El sorteo de la cita mundialista se realizará el 5 de diciembre en Washington, y definirá los grupos de las selecciones clasificadas. Para la Copa del Mundo ya hay 42 equipos confirmados.

Tres de ellos, los países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), consiguieron el cupo directo, mientras que el resto llegó a través de sus eliminatorias. Seis lugares aún están pendientes de resolución: cuatro por repechaje de UEFA y dos mediante repechaje intercontinental.

La FIFA actualizará el ranking en las próximas semanas, lo que sirvió como criterio principal para ubicar a los equipos en los cuatro bombos.

¿En qué bombo quedó Colombia?

Colombia quedó ubicada en el bombo 2, lo que la coloca como una selección de peso medio-alto en el torneo. Allí compartirá grupo con combinados como Croacia, Marruecos, Uruguay, Japón y Suiza, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 365Scores en español (@365scoresesp)

Distribución de los bombos

BOMBO 1

Cabezas de serie y anfitriones:

México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

BOMBO 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

BOMBO 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

BOMBO 4

Incluye selecciones en repechaje y equipos clasificados de menor ranking:

Dos plazas del repechaje intercontinental, cuatro de UEFA, más Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Nueva Zelanda y Haití.