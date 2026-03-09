¿Cuándo es la FINAL del Mundial 2026? La fecha oficial ya está confirmada por la FIFA

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. Miles de fanáticos en el planeta están a la espera de poder ver a sus seleccionados defender a su país en una contienda que premiará al rey del balompié a nivel internacional.

Varios combinados se preparan por todo lo alto para lo que será el inicio de esta competencia en el mundo del fútbol. Luego del gran choque inicial que se dará desde México el 11 de junio.

Sin embargo, en esta caso nos centraremos en el cierre de este torneo, para hablarles sobre la fecha en la que se dará la gran final de esta competencia.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

Sin lugar a dudas, las finales de los mundiales son uno de los eventos más grandes en la historia de los deportes. Estos encuentros congregan frente a los televisores a millones de personas, quienes disfrutan del balompié.

En muchas ocasiones este encuentro resume la carrera de muchos jugadores. Tal y como fue el caso de Lionel Messi en 2022, cuando finalmente alcanzó el ansiado trofeo al derrotar a Francia con el combinado de Francia.

Claramente en 2026 se dará de la misma manera, ahora con el combinado argentino defendiendo su corona, pero con más de 30 selecciones que también llegarán a este torneo con la ambición de conquistar la histórica copa.

En este caso el estadio que presenciará esta final será el MetfLife Stadium de Estados Unidos. De hecho, será la segunda vez que este país presente un cierre de Mundial, desde 1994.

Si usted quiere marcar desde ya la fecha en el calendario, les contamos que la final del Mundial será el día 19 de julio de 2026. El puntapié inicial sería sobre las 2:00 p.m. de Colombia.

Sin dudas, ese día el mundo del deporte se paralizará frente al balompié. Esto con el fin de presenciar uno de esos partidos que solo se da cada 4 años.

¿Cuándo debuta Colombia?

En el caso puntual de Colombia, el partido de debut se dará el día 17 de junio, 6 días después del inicio de la Copa del Mundo.

El primer rival de la ‘tricolor’ será Uzbekistán, y el choque iniciará a las 9:00 p.m. de Colombia.