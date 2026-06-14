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"Que corta es la vida", así reaccionaron los streamers e influencers a la muerte de Gaspi: Rubius, Ibai y más

Gaspi e Ibai // Crédito: Tomado de Instagram @gaspipd.

“Que corta es la vida”, así reaccionaron los streamers e influencers a la muerte de Gaspi: Rubius, Ibai y más

La muerte de ‘Gaspi’ ha llenado de conmoción y sorpresa a muchos de los ‘influencers’ que compartieron con el argentino.

Andrés Contreras
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El mundo de las redes sociales se llenó de tristeza este 14 de junio, luego de la triste noticia de la muerte de ‘Gaspi’. Este gran youtuber se formó una fama notable, gracias a sus videos virales de humor negro y jocosidad.

A través de redes sociales se reveló el triste fallecimiento de este ‘influencer’ en Rio de Janeiro, Brasil, a causa de un accidente en helicóptero que también cobró la vida de Oliver Tree.

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Claramente las redes se llenaron de reacciones, sobre todo por parte de streamers y famosos que compartieron con ‘Gaspi’, y aquí les mostramos algunas de ellas.

Las reacciones en redes a la muerte de ‘Gaspi’

Sin lugar a dudas, el fallecimiento de ‘Gaspi’ ha sido una de las noticias más tristes y sorprendentes de redes sociales. Este youtuber que llegó a acumular cantidades enormes de seguidores, falleció a sus 23 años.

Este 14 de junio se difundió la noticia rápidamente, luego de que se revelaran las victimas de un violento choque entre 2 helicópteros en Brasil.

Algunos ‘streamers’ expresaron sus condolencias en X, mientras que otros se negaban a creer que este hecho sea real.

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En el caso puntual de Rubius, el ‘streamer’ español se encontraba en vivo, y al momento de conocer la noticia cortó la transmisión al instante. Cabe recordar que compartió en directo con ‘Gaspi’ en varias ocasiones.

Sin lugar a dudas, este hecho ha sorprendido a todos, sobre todo a sus fanáticos en redes sociales y todo el mundo.

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