“Que corta es la vida”, así reaccionaron los streamers e influencers a la muerte de Gaspi: Rubius, Ibai y más

El mundo de las redes sociales se llenó de tristeza este 14 de junio, luego de la triste noticia de la muerte de ‘Gaspi’. Este gran youtuber se formó una fama notable, gracias a sus videos virales de humor negro y jocosidad.

A través de redes sociales se reveló el triste fallecimiento de este ‘influencer’ en Rio de Janeiro, Brasil, a causa de un accidente en helicóptero que también cobró la vida de Oliver Tree.

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Claramente las redes se llenaron de reacciones, sobre todo por parte de streamers y famosos que compartieron con ‘Gaspi’, y aquí les mostramos algunas de ellas.

Las reacciones en redes a la muerte de ‘Gaspi’

Sin lugar a dudas, el fallecimiento de ‘Gaspi’ ha sido una de las noticias más tristes y sorprendentes de redes sociales. Este youtuber que llegó a acumular cantidades enormes de seguidores, falleció a sus 23 años.

Este 14 de junio se difundió la noticia rápidamente, luego de que se revelaran las victimas de un violento choque entre 2 helicópteros en Brasil.

Algunos ‘streamers’ expresaron sus condolencias en X, mientras que otros se negaban a creer que este hecho sea real.

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En el caso puntual de Rubius, el ‘streamer’ español se encontraba en vivo, y al momento de conocer la noticia cortó la transmisión al instante. Cabe recordar que compartió en directo con ‘Gaspi’ en varias ocasiones.

Aún no me atrevo a decir si lo de Gaspi es real, ojalá que no. Pero si es así, qué injusto y qué puta mierda es la vida a veces. — Jordi Wild (@JordiWild) June 14, 2026

Descansa en paz Gaspi.

La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadisimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote.



La vida es muy injusta…

Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo. — Coscu (@Martinpdisalvo) June 14, 2026

Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras.



QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos sus familiares. 😔 — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) June 14, 2026

Que injusta y que corta es la vida.



Descansa en paz Gaspi. — Perxitaa (@Perxitaa) June 14, 2026

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi.



Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos. — Ibai (@IbaiLlanos) June 14, 2026

Dios mío, acabo de leer lo de Gaspi. Qué shock, qué tristeza, qué vacío. No salen ni las palabras, descansa en paz muchacho. — Grefg =) (@TheGrefg) June 14, 2026

Está confirmado… Gaspi ha fallecido.

La vida es realmente injusta.

23 años, un talento enorme y una persona maravillosa que enamoraba allá por donde pasaba.

Descansa es paz amigo ❤️ — Misho Amoli (@MishoAmoli) June 14, 2026

Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estílo de vida. Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos.



La gente te… — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 14, 2026

Descansa en paz, Gaspi. — DROSS (@eldiariodedross) June 14, 2026

Descansa en Paz Gaspi, uno de los que señalaron el camino de muchos, que Dios te tenga en su gloria para siempre♥️🙏 — guanyar (@GUANYAR) June 14, 2026

Que tristeza lo de Gaspi. Que en paz descanse. La vida va y viene, disfrutemos cada momento que tenemos. Siempre. — La Agusneta (@Lagusneta) June 14, 2026

Que en Paz descanses Gaspi.

Siempre nos vamos a acordar de vos con una sonrisa. Dejas una huella enorme y el dolor es muy grande 💔



Muchisimas fuerzas a sus amigos, a su familia y a sus seres queridos. — Manu (@mernuel_) June 14, 2026

Que dura noticia lo de Gaspi, el dolor es inmenso. Muchas fuerzas a su familia y seres queridos, que están pasando por están atravesando este momento. Que en paz descanse 🙏❤️ — Teo D'Elia 🐐 (@teodeliaa) June 14, 2026

descansen en paz Gaspi y Oliver Tree:

dos genios adelantados a su tiempo.

la vida es una hija de puta. — ໊ (@rickyedit) June 14, 2026

Sin lugar a dudas, este hecho ha sorprendido a todos, sobre todo a sus fanáticos en redes sociales y todo el mundo.