Vuelve la selección Colombia en marzo: estos son los partidos que jugará la ‘tricolor’ este mes

Después de mucha espera, la Selección Colombia vuelve en este mes de marzo del 2026. El icónico combinado ‘tricolor’ volverá a las canchas, para estremecer a cada uno de sus fanáticos en un año clave para el balompié.

El Mundial de 2026 presentará una gran cantidad de emociones, por lo que el combinado cafetero se prepara para llegar a este torneo como un favorito.

Más noticias: Selección Colombia jugaría en Bogotá antes del Mundial 2026: habría rival europeo y esta sería la fecha

Para ello, los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán 2 amistosos en este mes de marzo. Si no se los quiere perder, aquí les contamos los días, rivales y más.

Los partidos que jugará la Selección Colombia en marzo

Luego de conseguir su clasificación al Mundial de 2026, la Selección Colombia se ha tomado una pequeña pausa de las canchas. El combinado ‘tricolor’ llega a este torneo, con el objetivo de llevarse la máxima corona.

El equipo cafetero sueña con llegar a obtener su primera Copa del Mundo, pero, para ello debe llegar en plena forma, y para esto jugará 2 partidos de preparación para este torneo.

Más noticias: ¿Se cancela el Mundial de fútbol 2026 en México? Lo último que revelaron las autoridades

Colombia vuelve a la cancha, y lo hará con 2 rivales europeos, quienes son de talla mundial y prometen ser rivales de gran nivel.

Se tratan de Croacia y Francia, ambos combinados jugarán ante Colombia, en lo que serán choques de preparación para la próxima Copa Mundial.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán estos choques los días 26 y 29 de marzo, siendo los croatas en primer turno, y luego los franceses.

Aun se desconoce con exactitud el horario de estos partidos, pero estarán imperdibles, tanto para los fanáticos, como para los jugadores que empiezan a perfilarse para ser parte de la nómina final del combinado ‘tricolor’ para el Mundial 2026.

Por ahora no se ha revelado la lista de convocados de Néstor Lorenzo para estos choques, aunque se espera que se dé a conocer en las próximas semanas.

Del mismo modo, la convocatoria definitiva para el Mundial de 2026 se llevaría a cabo en el próximo mes de mayo, donde se decidirán los jugadores que defenderán el escudo nacional en México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que la Copa del Mundo está pautada para iniciar el próximo 11 de junio, mientras que Colombia tendrá su debut el 17 de junio frente a Uzbekistán.