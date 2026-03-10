Este es el partido con más expulsados de la historia del fútbol; choque entre Cruzeiro y Mineiro le “quedó en pañales”

El violento desenlace del clásico de Belo Horizonte encendió el debate global sobre la disciplina en el fútbol. El duelo entre Cruzeiro y Atlético Mineiro dejó una escena que recorrió el mundo: un enfrentamiento colectivo entre futbolistas, suplentes y miembros de los cuerpos técnicos que obligó al árbitro a mostrar 23 tarjetas rojas. El episodio ocurrió en la final del Campeonato Mineiro 2026, disputada en la ciudad de Belo Horizonte.

El caos comenzó en los minutos finales del encuentro. Un fuerte choque entre el arquero del Atlético, Everson, y el mediocampista de Cruzeiro, Christian, provocó una reacción inmediata. Los jugadores se empujaron, discutieron y en cuestión de segundos la tensión se transformó en una pelea multitudinaria. Desde los bancos de suplentes también saltaron varios protagonistas, lo que agravó el conflicto en el terreno de juego.

El árbitro intentó recuperar el control, pero la intensidad del enfrentamiento obligó a aplicar una sanción histórica. La lluvia de expulsiones convirtió el partido en uno de los episodios disciplinarios más escandalosos del fútbol sudamericano reciente. Las imágenes de la batalla campal se viralizaron rápidamente y reavivaron el debate sobre el control arbitral y el comportamiento de los futbolistas en encuentros de alta rivalidad.

Este es el partido con más expulsados de la historia del fútbol

A pesar de la magnitud del incidente, el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro no ocupa el primer lugar en el ranking histórico de expulsiones. El fútbol ya registró enfrentamientos todavía más caóticos, donde las peleas masivas obligaron a los árbitros a expulsar a casi todos los protagonistas.

El antecedente más recordado ocurrió en el partido entre Claypole y Victoriano Arenas por la quinta división del fútbol argentino en 2011. Aquella jornada terminó con 36 tarjetas rojas, una cifra que aún figura entre las más altas registradas en el deporte. El árbitro expulsó a todos los jugadores de campo y a gran parte de los suplentes tras una pelea que se extendió por varios minutos.

Los especialistas señalan que este tipo de episodios suele aparecer en partidos de enorme rivalidad, finales o encuentros con alto nivel de tensión competitiva. La mezcla de presión, historia entre clubes y decisiones arbitrales polémicas puede desencadenar reacciones fuera de control.

